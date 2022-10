Gevi Napoli Basket, sconfitta al PalaBarbuto: Trieste si sblocca (92-95 dts) I giuliani trovano la prima vittoria in campionato contro i partenopei

Overtime amaro per la Gevi Napoli, prima vittoria in campionato per la Pallacanestro Trieste. I giuliani passano al PalaBarbuto con il risultato finale di 92-95 dopo un tempo supplementare, con Gaines protagonista da 29 punti. A Napoli, che spreca il +10 al 10' nel secondo quarto, non bastano i 23 di Johnson e i 20 di JaCorey Williams.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quinta Giornata

Gevi Napoli - Pall. Trieste 92-95 dts

Parziali: 26-16, 13-26, 21-16, 20-22, 12-17

Napoli: Zerini 2, Howard 8, Johnson 23, Michineau 10, Agravanis 4, Dellosto ne, Matera ne, Uglietti 0, Williams J. 20, Stewart 16, Zanotti 9, Grassi ne. All. Buscaglia.

Trieste: Gaines 29, Pacher 14, Bossi 2, Davis 11, Spencer 4, Rolli ne, Deangeli 6, Campogrande 0, Vildera 8, Bartley 21. All. Legovich.

Arbitri: Martolini, Quarta, Galasso.