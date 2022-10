Pallanuoto, World League: il Setterosa di Silipo è pronto per grandi sfide Il tecnico napoletano è stato chiaro: "Sarà fondamentale battere Canada e Olanda".

Carlo Silipo ha fatto le sue scelte. Il Setterosa è pronto a tornare in acqua. Dopo una lunga estate chiusa con un quarto posto al Mondiale e un bronzo agli Europei, l’Italia è pronta a rituffarsi in piscina per dare seguito al processo di crescita avviato dopo la delusione della mancata qualificazione a Tokyo 2020.

Da mercoledì si fa sul serio perché nella bella piscina del Real Club Nautico di Santa Cruz di Tenerife andranno in scena le fasi finali della World League. La formula è chiara: otto squadre divise in due gironi da quattro. Le prime due di ciascun raggruppamento accedono alle semifinali che determineranno le posizioni dalla prima alla quarta; terze e quarte si contenderanno i piazzamenti dal quinto all'ottavo.

Le azzurre esordiranno mercoledì contro il Canada alle 13:00, poi giovedì alle 11:20 sfideranno l’Olanda e venerdì alle 13:00 ultimo match del girone contro gli Stati Uniti che è la squadra favorita per la vittoria finale.

"Ci aspetta l'ultimo impegno di una stagione lunga e piena di appuntamenti e gratificazioni” ha spiegato coach Silipo. “Il nostro obiettivo è confermare quanto di buono fatto la scorsa estate prima ai Mondiali a Budapest e successivamente agli Europei a Spalato. Le condizioni non sono ottimali perché dal 9 settembre ho potuto vedere le ragazze appena tre giorni, dal 23 al 25, ma fisicamente stanno tutte bene. Ci mancherà inevitabilmente un po' di amalgama. Il girone è molto difficile: non ci sono partite facili e sono tutte ravvicinate, senza soste. E' importante l'approccio alla competizione: sarà fondamentale battere Canada e Olanda per poter accedere in semifinale; gli Stati Uniti rimangono i favoriti assoluti del torneo".

LE CONVOCATE. Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Silvia Avegno (Matarò), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi e Luna Di Claudio (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Dafne Bettini e Aurora Condorelli (L'Ekipe Orizzonte). Nello staff, con il commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti tecnici Cosimo Di Cecca ed Elena Gigli, il fisioterapista Federica Ancidei, il team manager Barbara Bufardeci, il preparatore atletico Valerio Viero, il medico Gianluca Camillieri. Arbitro al seguito Giuliana Nicolosi.

Il Programma completo della World League SuperFinal e le dirette tv per seguire il Setterosa.

Girone A: Canada, Olanda, Stati Uniti e Italia

Girone B: Australia, Spagna, Ungheria, Nuova Zelanda

1^ giornata - mercoledì 2 novembre

09.40 Olanda-Stati Uniti

11.20 Australia-Ungheria

13.00 Canada-Italia - in diretta su Rai Sport + HD

14.40 Spagna-Brasile

2^ giornata - giovedì 3 novembre

09.40 Canada-Stati Uniti

11.20 Olanda-Italia - in diretta su Rai Sport +HD

13.00 Australia-Nuova Zelanda

14.40 Spagna-Ungheria

3^ giornata - venerdì 4 novembre

09.40 Olanda-Canada

11.20 Nuova Zelanda-Ungheria

13.00 Stati Uniti-Italia - in diretta su Rai Sport +HD

14.40 Spagna-Australia

Semifinali

4^ giornata - sabato 5 novembre

5° posto

09.40 (13) 3^ classificata girone A-4^ classificata girone B

11.20 (14) 3^ classificata girone B-4^ classificata girone A

1° posto

13.00 (15) 1^ classificata girone A-2^ classificata girone B

14.40 (16) 1^ classificata girone B-2^ classificata girone A

Finali

5^ giornata - domenica 6 novembre

7° posto

09.40 perdente gara 13-perdente gara 14

5° posto

11.20 vincente gara 13-vincente gara 14

3° posto

13.00 perdente gara 15-perdente gara 16

1° posto

14.40 vincente gara 15-vincente gara 16

ALBO D'ORO

2004 Long Beach

Stati Uniti Ungheria Italia

2005 Kirishi

Grecia Russia Australia

2006 Cosenza

Stati Uniti Italia Russia

2007 Montréal

Stati Uniti Australia Grecia

2008 Santa Cruz de Tenerife

Russia Stati Uniti Australia

2009 Kirishi

Stati Uniti Canada Australia

2010 La Jolla (Stati Uniti)

Stati Uniti Australia Grecia

2011 Tianjin

Stati Uniti Italia Australia

2012 Changshu

Stati Uniti Australia Grecia

2013 Pechino

Cina Russia Stati Uniti

2014 Kunshan

Stati Uniti Italia Australia

2015 Shanghai

Stati Uniti Australia Olanda

2016 Shanghai

Stati Uniti Spagna Australia

2017 Shanghai

Stati Uniti Canada Russia

2018 Kunshan (Cina)

Stati Uniti Olanda Russia

2019 Budapest

Stati Uniti Italia Russia

2020

Non disputata

2021 Atene

Stati Uniti Ungheria Russia

foto A. Masini / deepbluemedia.eu per Federnuoto.it