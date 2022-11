La Gevi Napoli Basket saluta Agravanis. Domenica trasferta a Venezia Serie A, mercato in entrata: Gudmundsson a Pesaro, Sanders per Verona

Si riparte con lo sguardo rivolto al sesto turno di campionato in Serie A. La Gevi Napoli ha comunicato il termine del rapporto contrattuale con Dimitrios Agravanis. La società partenopea ha ringraziato il giocatore per il grande impegno, professionale e personale, profuso in questo periodo per la squadra e gli augura le migliori fortune per il prosieguo di carriera. Napoli aveva puntato sul greco per coprire l'assenza di Emmitt Williams.

Napoli al Taliercio, Scafati affronterà Varese

Ora testa alla gara contro l'Umana Reyer Venezia. Appuntamento domenica (palla a due alle 19.30) al Taliercio con l'obiettivo del rilancio, non semplice, dopo la sconfitta tra le mura amiche contro la Pallacanestro Trieste, che si è sbloccata al PalaBarbuto (i giuliani non avevano ancora vinto in campionato). Punta al riscatto anche la Givova Scafati, che domenica alle 16 affronterà la Openjobmetis Varese. La squadra di coach Alessandro Rossi è reduce da una buona prova, ma è mancato l'acuto vero e proprio nei quaranta minuti per strappare i due punti sul parquet della Dolomiti Energia Trentino.

Due colpi di mercato in Serie A

Nel frattempo, il mese di novembre si è aperto con novità in entrata per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che ha annunciato l'arrivo di Jon Axel Gudmundsson, e per la Tezenis Verona, che ha ingaggiato Jamarr Sanders, ex Tortona e reduce dalla prima parte di stagione vissuta con la maglia dello Strasburgo.