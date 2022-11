Pallanuoto, World League: il Setterosa cede all'ultimo possesso contro l'Olanda Le azzurre di Silipo sono state beffate nel finale, domani match decisivo con gli Stati Uniti.

Dopo la netta vittoria all’esordio contro il Canada, il Setterosa di coach Carlo Silipo è tornato in acqua oggi per sfidare la temutissima Olanda nelle super final della World League che si stanno svolgendo a Tenerife. Match avvincente e spettacolare con tanti gol che alla fine ha premiato la squadra “orange” che si è imposta per 18-17. Le azzurre, sotto 17-15, hanno recuperato nell’ultimo minuto, ma le olandesi hanno trovato il gol vittoria all’ultimo confusionario possesso prima della sirena.

"La partenza non è stata delle migliori” ha spiegato coach Silipo a fine gara. “Qualche leggerezza di troppo in fase difensiva è stata pagata a caro prezzo. Non possiamo regalare gol facili a questi livelli. Poi la squadra nella seconda parte di gara è cresciuta, giocando anche molto bene, malgrado un arbitraggio che ha lasciato un po' a desiderare. Sono convinto che domani faremo bene contro gli Stati Uniti: sarà difficilissimo vincere, perché è la squadra più forte al mondo e la favorita per vincere la World League, ma le ragazze hanno dimostrato più volte, che quando scendono in acqua senza troppi pensieri possono fare grandi cose".

tabellino Olanda-Italia 18-17

Olanda: Buis , Wolves 1, Sleeking 3, Bosveld 2, Keuning 3, Van De Kraats 3, Rogge 1, Sevenich , Schaap , Van Der Weijden , Moolhuijzen 4 (1 rig.), Ten Broek 1, Van Den Dobblestee . All. Doudesis

Italia: Condorelli , Tabani 4, Cocchiere 2, Avegno 1, Giustini 1, Bettini 2, Picozzi , Bianconi 1, Palmieri , Marletta 6 (1 rig.), Cergol , Viacava, Banchelli. All. Silipo

Arbitri: Debreceni (Hun) e Cabanas (Esp)

Note: parziali 5-4, 5-4, 3-4, 5-5. Uscita per limite di falli Bianconi a 4'32 del terzo tempo. Superiorità numeriche: Olanda 8/15 + un rigore e Italia 7/12 + un rigore. Espulse per reciproche scorrettezze Palmieri (I) e Sleeking (O) a 7'45 del secondo tempo. Espulso per proteste l'assistente Di Cecca (I) a 1'26 del terzo tempo. In porta Buis (O) e Banchelli (I). Condorelli (I) subentra a Banchelli a 0'24 del secondo tempo. In tribuna Galardi e Di Claudio.

Programma, Risultati, tv e orario italiano (-1h a Tenerife)

Girone A: Stati Uniti 6, Olanda e Italia 3, Canada 0

Girone B: Spagna e Ungheria 3, Nuova Zelanda e Australia 0

1^ giornata - mercoledì 2 novembre

Olanda-Stati Uniti 6-9 (2-3, 0-2, 2-3, 2-1)

Australia-Ungheria 7-9 (1-2, 2-2, 2-1, 2-4)

Canada-Italia 9-16 (2-3, 3-4, 1-6, 3-3) HD

Spagna-Nuova Zelanda 21-4 (4-1, 2-1, 7-1, 8-1) ha arbitrato Nicolosi

2^ giornata - giovedì 3 novembre

Canada-Stati Uniti 5-11 (1-3, 1-5, 2-2, 1-1)

Olanda-Italia 18-17 (5-4, 5-4, 3-4, 5-5) +HD

13.00 Australia-Nuova Zelanda

14.40 Spagna-Ungheria

3^ giornata - venerdì 4 novembre

09.40 Olanda-Canada

11.20 Nuova Zelanda-Ungheria

13.00 Stati Uniti-Italia

14.40 Spagna-Australia

Semifinali

4^ giornata - sabato 5 novembre

5° posto

09.40 (13) 3^ classificata girone A-4^ classificata girone B

11.20 (14) 3^ classificata girone B-4^ classificata girone A

1° posto

13.00 (15) 1^ classificata girone A-2^ classificata girone B

14.40 (16) 1^ classificata girone B-2^ classificata girone A

Finali

5^ giornata - domenica 6 novembre

7° posto

09.40 perdente gara 13-perdente gara 14

5° posto

11.20 vincente gara 13-vincente gara 14

3° posto

13.00 perdente gara 15-perdente gara 16

1° posto

14.40 vincente gara 15-vincente gara 16

