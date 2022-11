Autumn Nations Series: Italrugby, ecco il XV che sfiderà Samoa Out Capuozzo per infortunio. Fischio d'inizio alle 14 di sabato al Plebiscito di Padova.

Sabato 5 novembre, fischio d’inizio alle 14:00, allo Stadio Plebiscito di Padova inizia l’avventura dell’Italrugby nell’Autumn Nations Series 2022 nel match contro Samoa. Oggi il tecnico azzurro Kieran Crowley ha reso note le sue scelte. Nel XV scelto per questo esordio non ci sarà il ragazzo d’origine napoletana Ange Capuozzo, fermato da un infortunio. Al suo posto nel ruolo di estremo sarà schierato Allan.

“Tommaso (Allan ndr) ha giocato con gli Harlequins nel ruolo, con Garbisi rappresenta un’opzione interessante sia in attacco che nel gioco al piede, essendo lui destro e Paolo mancino. Su Capuozzo e Padovani decideremo dopo questo fine settimana, loro sono le due principali scelte ad estremo ma Allan ci garantisce una soluzione ulteriore, così come all’ala oltre a Ioane e Bruno, che ha giocato benissimo sin qui con le Zebre, abbiamo altri ragazzi che teniamo in considerazione. Penso a Marin, che si è aggregato alla Selezione XV questa settimana, ma anche a Federico Mori che sta facendo bene con Bordeaux ed a Matteo Minozzi che ha appena firmato con Treviso: aveva fatto un’eccellenza prestagione, esprimendo il suo miglior rugby, poi purtroppo ha avuto problemi fisici e non ha trovato spazio, ma siamo curiosi di vederlo all’opera con Benetton e resta un’opzione di sicuro interesse”.

Sperando nel recupero di Capuozzo e Padovani l’Italrugby è pronta per questo esordio. “Samoa è un’eccellente squadra, undicesima al mondo, interamente composta da atleti che militano nei principali campionati europei come Premiership e TOP14 e nel Super Rugby. Sono ben allenati da uno staff di prim’ordine, con tecnici a loro volta provenienti dal massimo campionato dell’Emisero Sud, e saranno molto fisici come sempre sono le squadre isolane. Vorranno muovere la palla, sfidarci sul piano fisico, e dovremo essere accurati nei nostri sistemi difensivi e sui punti d’incontro, dove hanno ottimi cacciatori di palloni. La chiave sarà evitare che diano continuità al loro gioco, e mantenere il controllo del campo”.

IL XVV CHE SFIDERA’ SAMOA:

15 Tommaso ALLAN (Harlequins, 63 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 4 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 15 caps)

12 Luca MORISI (London Irish, 36 caps)

11 Montanna IOANE (Melbourne Rebels, 14 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 20 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 12 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, esordiente)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 18 caps) – capitano

6 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 4 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 33 caps)

4 David SISI (Zebre Parma, 24 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 37 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 4 caps)

1 Danilo FISCHETTI (London Irish, 22 caps)

a disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 14 caps)

17 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 8 caps)

18 Pietro CECCARELLI (CA Brive, 21 caps)

19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 22 caps)

20 Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 7 caps)

21 Manfredi ALBANESE (Benetton Rugby, 2 caps)

22 Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, esordiente)

23 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 3 caps)