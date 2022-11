Pallanuoto, World League: il Setterosa di Silipo non accede alle semifinali Decisiva la sconfitta contro gli Usa che negli ultimi cinque minuti hanno ribaltato la situazione.

"Partite come questa devo far venire fuori consapevolezza nei nostri mezzi e rabbia perché per arrivare a certi livelli bisogna ancora crescere”. Parole di coach Carlo Silipo dopo la sconfitta del suo Setterosa contro gli Stati Uniti. Un ko doloro arrivato al termine di un grande match giocato. Niente final four nella World League 2022 per le azzurre ma la consapevolezza di essere veramente ad un passo dalle big mondiali. Il Setterosa, che ha concluso al terzo posto il girone eliminatorio, ha perso per 11-10 dopo che si era presentato agli ultimi cinque minuti di gara avanti nel punteggio. Roemer poi ha segnato la rete decisiva con Avagno che, nel possesso successivo, non è riuscita a trovare il pareggio. Nel finale una discutibile espulsione ha negato alle azzurre l’ultimo possesso per allungare la partita.

“Oggi abbiamo disputato una grandissima partita, da squadra matura e forte –ha spiegato Silipo- contro l'avversario più forte che possa esserci in questo momento. Abbiamo stentato un po' in avvio, ma poi abbiamo tenuto testa agli Stati Uniti e anche a qualche chiamata arbitrale che non mi è piaciuta. Adesso le ragazze devono mantenere alta la concentrazione per chiudere nel migliore dei modi questa World League". Infatti già sabato si tornerà in acqua per dare l’assalto al quinto posto.

Tabellino USA-Italia 11-10

USA: Johnson, Ausmus 2, Prentice, Fattal, Flynn 2, Shabb, Roemer 1, Neushul 2, Mammolito, Woodhead 2, Weber, Raney 2, Longan. All. Krikorian

Italia: Condorelli, Tabani, Galardi, Avegno 1, Giustini 1, Bettini 1, Picozzi 2, Bianconi 2, Palmieri 1, Marletta 2 (1 rig.), Di Claudio, Viacava, Banchelli. All. Silipo

Arbitri: Bourges (Fra), Johnson (Aus)

Note: parziali 5-2, 2-4, 1-2, 3-2. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Stati Uniti 8/13 e Italia 4/7 + un rigore. Ammonito per proteste il tecnico Silipo (I) a 5'30 del secondo tempo. In porta Johnson (U) e Banchelli (I). In tribuna Cergol e Cocchiere

Foto: Fedfernuoto.it