Nuoto, al Trofeo Nico Sapio di Genova bronzo per la Scotto di Carlo La partenopea ha chiuso al terzo posto nei 50 farfalla.

Inizia nel migliore dei modi il Trofeo Nico Sapio alla piscina Sciorba di Genova per Viola Scotto di Carlo. L’atleta della Napoli Nuoto ha vinto la medaglia di bronzo nei 50 metri farfalla con il tempo di 26”32 ed è stata preceduta di appena tre decimi da Sonia Laquintana del Nuoto ClAzzurra 91 e da Elena Di Liddo.

Per l’atleta originaria di Bacoli è l’ennesimo successo in questa stagione dopo quelli conseguiti agli Assoluti di Riccione e ai Giochi del Mediterraneo. La nuotatrice della Napoli Nuoto ha, poi, chiuso in quinta posizione nei 100 metri stile libero. “Sono soddisfatta per come è andata la prima giornata di gare oggi – ha dichiarato Viola Scotto di Carlo -. Ora mi aspettano domani altre due prove impegnative nei 50 stile libero e nei 100 farfalla”. Per l’atleta flegrea quella del Trofeo Nico Sapio è una tappa di avvicinamento per gli Assoluti invernali in programma sempre a Riccione nelle prossime settimane. “Quello di oggi è un buon risultato per la nostra nuotatrice – ha dichiarato Ottorino Altieri, direttore tecnico area nuoto della Napoli Nuoto -. Stiamo lavorando da settimane in piscina insieme a lei e agli altri nostri atleti per farci trovare pronti ai campionati italiani ormai prossimi dove contiamo di migliorare i risultati che abbiamo conseguito nell’ultima apparizione agli Assoluti”.