Gevi Napoli Basket, esordio per Emmitt Williams a Venezia Coach Buscaglia: "Siamo un cantiere aperto, al lavoro per la consistenza di squadra"

È la vigilia di Umana Reyer Venezia - Gevi Napoli Basket: palla a due alle 19.30 al Taliercio tra le due squadre e sarà esordio con la canotta azzurra per Emmitt Williams. "Come si è visto nelle ultime partite siamo un cantiere aperto, stiamo continuando a lavorare forte per unire i giocatori e migliorare la consistenza della squadra. - ha affermato il coach della Gevi, Maurizio Buscaglia - Dopo una sconfitta la prima cosa che si vuole è tornare a giocare. Andremo su un campo difficile, Venezia è una squadra completa composta da giocatori che si conoscono e con innesti importanti, da anni ad alto livello. Dovremo cercare fare la migliore partita possibile difensivamente per cercare di limitarli sia in area che sul perimetro".

La novità nel roster

"Ci sarà il ritorno di Emmitt Williams, che ha lavorato in maniera personale per ritrovare la condizione. - ha aggiunto il tecnico dei partenopei - Non ha lavorato con la squadra, ma sarà piano piano un giocatore che potrà darci quello che ci servirà. Voglio salutare Agravanis per tutto quello che ci ha dato e per la massima professionalità che ha avuto nel periodo a Napoli. La strada da seguire è lunga e passa attraverso momenti come quello che stiamo vivendo. La squadra ha ovviamente ancora tanto su cui lavorare".