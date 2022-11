Nuoto, Trofeo Nico Sapio: la Scotto di Carlo ancora sul podio La napoletana ha vinto l'argento nei 50 stile libero.

Continuano le ottime prestazioni di Viola Scotto di Carlo al Trofeo Nico Sapio che si sta disputando alla piscina Sciorba di Genova. La napoletana ha vinto la medaglia d’argento nei 50 stile libero. Per la nuotatrice della Napoli Nuoto, gara superlativa chiusa con il tempo di 25”09 staccata di pochissimi decimi da Costanza Cocconcelli delle Fiamme Gialle che ha chiuso con il tempo di 24”47. Terza Ilaria Bianchi delle Fiamme Azzurre. Seconda medaglia, quindi, per l’atleta originaria di Bacoli dopo il bronzo conquistato venerdì nei 50 farfalla. Nei 100 farfalla, invece, la Scotto di Carlo ha chiuso in decima posizione con il tempo di 1’00”49.

“Una gara disputata in maniera perfetta da Viola che ha tenuto bene nei primi venticinque metri e che, poi, ha aumentato la velocità delle bracciate per chiudere in seconda posizione con determinazione e grinta – ha dichiarato Ottorino Altieri, direttore tecnico area nuoto della Napoli Nuoto -. Un orgoglio per la nostra società e per Monterusciello ma io direi per tutti i Campi Flegrei. Il successo di oggi nei 50 stile libero e quello di ieri nei 50 farfalla sono di buon auspicio per gli Assoluti invernali che si disputeranno nelle prossime settimane a Riccione”.