Basket, Napoli ko a Venezia. Buscaglia: "Abbiamo commesso troppi errori" Quarta sconfitta in 6 gare per il gruppo azzurro: "Bisognava avere più pazienza"

La Gevi Napoli esce sconfitta dal parquet dell'Umana Reyer Venezia: finale di 82-71 per gli orogranata contro i ragazzi di coach Maurizio Buscaglia: "Abbiamo combattuto contro una grande squadra, riuscendo a recuperare anche nei momenti difficili. - ha spiegato il tecnico azzurro nel post-gara - Abbiamo commesso troppi errori, nel primo tempo troppe palle perse, nel secondo ogni volta che ci siamo riavvicinati abbiamo mancato nella circolazione di palla. Bisognava avere più pazienza. Lavoreremo in questa pausa per cercare di tornare migliori alla ripresa del campionato".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Sesta Giornata

Umana Reyer Venezia - Gevi Napoli 82-71

Parziali progressivi: 15-18; 40-33; 60-53

Venezia: Tessitori 11, Spissu 11, Parks 4, Freeman 10, Bramos 8, Moraschini 5, De Nicolao, Granger 4, Chillo 3, Brooks, Willis 5, Watt 21. All. De Raffaele

Napoli: Zerini, Howard 19, Johnson 3, Williams E., Michineau 14, Agravanis, Dellosto, Matera ne, Uglietti 2, Williams J. 19, Stewart 12, Zanotti 1, Grassi ne. All. Buscaglia