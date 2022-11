Scherma, CDM sciabola: Curatoli pronto all'esordio e al doppio impegno Il campione campano disputerà sia la prova individuale che quella a squadre di domenica.

Finalmente si parte. La lunga attesa è giunta al termine. Giovedì scatta la Coppa del Mondo di sciabola ad Algeri in Algeria. Si parte con le qualificazioni femminili, poi spazio agli uomini venerdì e sabato con i due tabelloni principali. Domenica invece toccherà ai quartetti tornare in pedana per iniziare la lunga corsa vero i Giochi Olimpiadi di Parigi 2024.

In pedana ci sarà anche Luca Curatoli. Il napoletano sarà impegnato sia nell’individuale, dove punta al podio, sia nella prova a squadre dove l’Italia parte sempre per vincere anche se la concorrenza è tanta. Insieme al campano completeranno il quartetto Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo, mentre Enrico Berré farà solo la prova individuale. Gli altri azzurri iscritti sono Dario Cavaliere, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luca Fioretto, Gabriele Foschini e Giacomo Mignuzzi. La squadra sarà guidata dal responsabile d’arma Nicola Zanotti.

COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA MASCHILE – Algeri, 10-13 novembre 2022

Gara individuale sciabola maschile: Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre, Luca Fioretto, Gabriele Foschini, Giacomo Mignuzzi

Squadra sciabola maschile: Luigi Samele, Luca Curatoli, Pietro Torre, Michele Gallo

Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Andrea Aquili, Benedetto Buenza, Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino

Medico: Sofia Calaciura

Fisioterapista: Andrea Giannattasio