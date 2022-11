Volley Napoli-Molinari: tutti gli incroci della quarta giornata di Serie C La società azzurra continua a guidare la classifica con 9 punti insieme all'Intec Service SG.

Inizio travolgente per le azzurre del Volley Napoli che hanno approcciato al campionato di Serie C nel migliore dei modi con tre vittorie su tre. La prossima sfida per le atlete di mister Maione si svolgerà tra le mura amiche della palestra IC Don Giustino Russolillo plesso Torricelli a Pianura di Napoli alle 18:00. Con il supporto dei loro tifosi, le partenopee scenderanno in campo contro l’ostica formazione del Molinari Volley, distante solo 1 punto in classifica.

La società azzurra, infatti, continua a primeggiare a quota 9 punti, al pari dell’Intec Service SG Volley. A seguire si pongono in classifica Molinari Volley a 8 punti, Polisportiva Paestum a 6, Arzano a 5, GLS Salerno Guiscards e Volley World a 4 punti. Per Todis Volley, Power Tech Monti Lattari e Partenope Volley ancora nessuna vittoria.

Concentrazione e determinazione. Queste le parole chiave per giocare la gara importante di sabato e portare a casa il risultato desiderato. «Per me è un match emozionante perché giochiamo contro il mio mentore pallavolistico, Gaetano Vitale. – commenta così il match l’allenatore Alessandro Maione. – Ci arriviamo con una crescita fisica e tecnico-tattica importante che spero riusciremo a portare avanti per le prossime tre gare in Salento. Siamo fiduciosi e ci stiamo allenando bene: possiamo divertirci».

Queste tutte le partite della quarta giornata del girone A di Serie C femminile:

· Volley World - Power Tech Monti Lattari

· ASD Polisportiva Paestum - LU.VO. Barattoli Arzano

· GLS Salerno Guiscards - Todis Volley

· Partenope Volley - Intec Service SG Volley