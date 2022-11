Scherma, CMD spada: Cuomo in gara a Berna Il napoletano sarà impegnato nella prima prova individuale della stagione sulle pedane svizzere.

La lunga pausa è terminata. Da venerdì 11 a Berna gli spadisti più forti del pianeta torneranno ad incrociare le lame. Riparte la Coppa del Mondo e lo fa con grandi attese anche in casa azzurra. Servono risultati importanti per iniziare il biennio che porterà a Parigi 2024. Sulle pedane svizzere rivedremo all’opera anche Valerio Cuomo, che dopo la grande vittoria di Sochi a febbraio, per via di un infortunio non è riuscito a chiudere la stagione come voleva.

Le eliminazioni nelle fasi preliminare e il ruolo di riserva a casa sia agli Europei che ai Mondiali è stato stretto al napoletano. Per tornare protagonista dovrà qualificarsi al tabellone dei primi 64 e soprattutto trovare la migliore condizione atletica. Per il momento non è nel quartetto che domenica disputerà la prova a squadre. Gli altri azzurri in gara saranno Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Gianpaolo Buzzacchino, Daniel De Mola, Luca Diliberto, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini, Andrea Vallosio.

COPPA DEL MONDO DI SPADA MASCHILE – Berna, 11-13 novembre 2022

Gara individuale spada maschile: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Gianpaolo Buzzacchino, Daniel De Mola, Luca Diliberto, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini, Andrea Vallosio

Squadra spada maschile: Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Gabriele Cimini

Staff Tecnico: Andrea Candiani, Enrico Di Ciolo, Alfredo Rota

Fisioterapista: Benedetto Coraci