Italrugby, contro l'Australia torna Capuozzo Il ragazzo d'origine napoletana ha recuperato dall'infortunio e giocherà dal primo minuto.

“Siamo partiti con il piede giusto contro Samoa, ma adesso quella partita fa parte del passato e noi pensiamo al presente”. Con poche parole Kieran Crowley indica la strada da seguire all’Italrugby, che nell’Autumn Nations Series, dovrà essere capace di voltare subito pagina dopo la bella partita contro Samoa. Gli azzurri sono chiamati ad alzare ancora l’asticella per affrontare l’Australia sabato alle 14:00 all’Artemio Franchi di Firenze. Match che sulla carta vede gli ospiti nettamente favoriti e per questo motivo bisognerà gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Per il match Kieran Crowley ritroverà anche il ragazzo d’origine napoletana Ange Capuozzo, che dopo aver saltato per infortunio la sfida contro Samoa ha recuperato e partirà dal primo minuto nel ruolo di estremo. Per lui sarà la sesta presenza in azzurro.

Tornando alla sfida il tecnico azzurro ha avvertito i suoi: “Affronteremo una squadra di livello, come l’Australia. Abbiamo lavorato al meglio in settimana: giocando al massimo del nostro potenziale possiamo mettere in difficoltà i nostri avversari”.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 5 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 5 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 16 caps)

12 Luca MORISI (London Irish, 37 caps)

11 Montanna IOANE (Melbourne Rebels, 15 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 21 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 13 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 1 cap)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 19 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 38 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 34 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 23 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 38 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 15 caps)

1 Danilo FISCHETTI (London Irish, 23 caps)

A disposizione:

16 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 5 caps)

17 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 9 caps)

18 Pietro CECCARELLI (CA Brive, 22 caps)

19 David SISI (Zebre Parma, 25 caps)

20 Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 8 caps)

21 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 2 caps)

22 Tommaso ALLAN (Harlequins, 64 caps)

23 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 4 caps)

Questo il calendario degli impegni dell’Italia durante le Autumn Nations Series:

Italia v Samoa 49-17 – Padova, Stadio Plebiscito

Italia v Australia – Firenze, Stadio Franchi – sabato 12 novembre ore 14 (diretta TV8 e Sky Sport Arena)

Italia v Sudafrica – Genova, Stadio Ferraris – sabato 19 novembre ore 14 (diretta TV8 e Sky Sport Arena)