Scherma, CDM sciabola maschile: Curatoli pronto all'esordio Sabato il napoletano salirà in pedana per affrontare al primo turno il cinese Shen.

C’è grande attesa ad Algeri per vedere la composizione del primo podio della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile 2022-2023.

Ieri è andata in scena la giornata di qualificazione e oggi sono in pedana le donne a caccia di medaglie. Domani invece, sabato 12 novembre, toccherà agli uomini lottare per la vittoria. In lizza c’è sicuramente Luca Curatoli, ormai da cinque anni uno degli sciabolatori più forti e continui del panorama internazionale. Il napoletano partirà con l’assalto contro il cinese Shen, avversario che dovrebbe subito saggiare la sua condizione psicofisica.

Gli altri azzurri in gara Samele, Torre, Gallo, Minguzzi, Repetti, Cavaliere, Neri e Nuccio, mentre non si sono qualificati Foschini e Berré. Domenica gli azzurri saranno impegnati nella prova a squadre dove il responsabile Nicola Zanotti schiererà Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo.

COPPA DEL MONDO – SCIABOLA MASCHILE- Algeri, 10 novembre 2022



Tabellone dei 64

Curatoli (ITA) – Shen (Chn)

Samele (ITA) – Decsi (Hun)

Torre (ITA) – Hryciuk (Pol)

Gallo (ITA) – Zea (Mex)

Mignuzzi (ITA) – Ho (Hkg)

Repetti (ITA) – Lambert (Fra)

Cavaliere (ITA) – Ha (Kor)

Neri (ITA) – Tsumori (Jpn)

Nuccio (ITA) – Bonah (Ger)

Tabellone preliminare dei 64

Cavaliere (ITA) b. Humen (Ukr) 15-8

Nuccio (ITA) b. Berrè (ITA) 15-10

Neri (ITA) b. Foschini (ITA) 15-14

Tabellone preliminare dei 128

Foschini (ITA) b. Cozmuleanu (Rou) 15-8

Berrè (ITA) b. Kuralbekuly (Kaz) 15-7

Fase a gironi

Matteo Neri: 5 vittorie, 1 sconfitta

Pietro Torre: 5 vittorie, 0 sconfitte – qualificato al tabellone dei 64

Michele Gallo: 5 vittorie, 1 sconfitta – qualificato al tabellone dei 64

Enrico Berrè: 3 vittorie, 3 sconfitte

Riccardo Nuccio: 4 vittorie, 1 sconfitta

Dario Cavaliere: 5 vittorie, 1 sconfitta

Gabriele Foschini: 3 vittorie, 3 sconfitte

Giovanni Repetti: 5 vittorie, 1 sconfitta – qualificato al tabellone dei 64

Giacomo Mignuzzi: 6 vittorie, 0 sconfitte – qualificato al tabellone dei 64

Classifica (175): 83. Gabriele Foschini (ITA), 90. Enrico Berrè (ITA)