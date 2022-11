Capuozzo è super, l'Italrugby fa una grande impresa battendo l'Australia Azzurri avanti per tutta la sfida e vittoriosi col brivido finale.

E’ successo ancora. Nuovamente all’Artemio Franchi di Firenze. Un’altra squadra dell’emisfero sud si è inchinata agli azzurri. Nel 2016 fu il Sudafrica, oggi è toccato all’Australia.

I wallabies, increduli al fischio finale, hanno perso nel modo più beffardo possibile, ma la vittoria azzurra è ampiamente meritata. Ci sarebbe tanto da dire, ma la cosa fondamentale è analizzare la mentalità di Capuozzo e compagni. Il ragazzo nato in Francia, ha la faccia da scugnizzo il sangue partenopeo, e al Franchi ha realizzato due mete di splendida fattura, due perle che vanno ad arricchire la sua pur giovane parabola in azzurro. Una meta per tempo che, sommate a quella di Bruno nella prima frazione, hanno regalato all’Italrugby un finale da brividi.

L’Australia ci ha provato fino a quando il cronometro ha segnato il minuto 80 ed è andata in meta con Neville. Sul 28-27 per gli azzurri la trasformazione di Petaia poteva rappresentare la beffa invece quella parabola che ha solo sfiorato i pali è diventato il segnale che la festa azzurra poteva realmente iniziare.

Esultanza straripante in campo e fuori per la più bella vittoria della storia recente della palla ovale italiana. Kieran Crowley può essere soddisfatto. I suoi ragazzi hanno fatto una grande impresa. Il 12-11-2022 resterà impresso nei cuori di tutti gli appassionati italiani. All’Italrugby ora mancano solo i due scalpi più importanti, quelli di Inghilterra e Nuova Zelanda, ma per battere quelle squadre c’è ancora tanto lavoro da fare. Intanto però è giusto sognare.

Il Tabellino Del Match:



Firenze, Stadio Artemio Franchi

Sabato 12 novembre | kick-off ore 14:00

Autumn Nations Series, II Test-Match – diretta TV8 e Sky Sport Arena

Italia v Australia 28-27 (p.t. 17-8)

Marcatori: PT 1’ cp Allan (3-0); 5’ cp Lalosio (3-3); 18’ m. Bruno, t. Allan (10-3); 25’ m. Capuozzo, t. Allan (17-3); 31’ m. Wright, nt (17-8). ST 43’ m. McReight, t. Lalosio (17-15); 52’ cp Allan; 64’ m. Capuozzo, nt (25-15); 67’ m. Robertson, t. Lalosio (25-22); 74’ cp Padovani (28-22); 80’ m. Neville, nt (28-27)

Italia: Capuozzo; Bruno, Brex, Morisi (46’ Menoncello), Ioane; Allan (69’ Padovani), Varney; Cannone L., Lamaro (cap), Negri (57’ Halafihi – 69’ Sisi); Ruzza, Cannone N.; Ferrari (46’ Ceccarelli), Lucchesi (57’ Nicotera), Fischetti (57’ Nemer)

n.e. Garbisi A.

All. Crowley

Australia: Campbell (66’ Petaia); Nawaqanitawase, Ikitau, Paisami, Wright; Lolesio (75’ Donaldson), Gordon (54’ McDermott); Samu (66’ Gleeson), McReight, Hanigan; Skelton (57’ Neville), Swain; Ala’alatoa (cap – 60’ Tupou), Fainga’a (54’ Lonergan), Gibbon (60’ Robertson)

All. Rennie

Arbitro: Pickerill (NZRU)

Calciatori: Allan (ITA) 4/8; Lalosio (AUS) 3/4; Padovani (ITA) 1/2; Petaia (AUS) 0/1

Cartellini: 15’ giallo a Gordon (AUS)

Note: PT 17-8. Giornata tiepida ma grigia, terreno di gioco in ottime condizioni, spettatori 20.321. Player of the Match: Lucchesi (ITA)