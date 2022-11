Scherma, CDM sciabola: Curatoli solo nono, Samele medaglia d'argento Il napoletano si è fermato agli ottavi di finale punito all'ultima stoccata dall'egiziano Elsissy.

C’è un azzurro sul podio di Algeri dove è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile ma non si tratta di Luca Curatoli. Il campione napoletano non è riuscito ad andare oltre un nono posto che brucia tantissimo per come è arrivato. L’Italia però sorride comunque grazie a Gigi Samele che si è arreso solo in finale al georgiano Bazadze per 15-13.

Tornando a Curatoli la sua gara era iniziata bene con la convincente vittoria per 15-9 sul cinese Shen al primo turno. Nell’assalto successivo è arrivato un altro bel successo per 15-10 sul francese Colleau che gli ha aperto le porte degli ottavi di finale. La sua corsa si è fermata al cospetto dell’egiziano Elsissy che ha beffato il campione partenopeo all’ultima stoccata: 15-14. Il nordafricano ha poi vinto anche nei quarti di finale prima di essere fermato da Bazadze. Curatoli ha commentato con rammarico questo ko: “Non è l’inizio di stagione che sognavo, una stoccata mi separa dall’ingresso nei primi 8 in Coppa del Mondo. La testa ha giocato un brutto scherzo e dovrò lavorare sodo per far sì che ciò non accada più”.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE – Algeri (Algeria), 12 novembre 2022



Finale

Bazadze (Geo) b. Samele (ITA) 15-13

Semifinali

Samele (ITA) b. Apithy (Fra) 15-11

Bazadze (Geo) b. Elsissy (Egy) 15-13

Quarti

Samele (ITA) b. Teodosiu (Rou) 15-10

Apithy (Fra) b. Szabo (Ger) 15-14

Elsissy (Egy) b. Pianfetti (Fra) 15-14

Bazadze (Geo) b. Gu (Kor) 15-3

Tabellone dei 16

Elsissy (Egy) b. Curatoli (ITA) 15-14

Samele (ITA) b. Kindler (Ger) 15-11

Tabellone dei 32

Curatoli (ITA) b. Colleau (Fra) 15-10

Samele (ITA) b. Cidu (Rou) 15-14

Apithy (Fra) b. Cavaliere (ITA) 15-8

Pakdaman (Iri) b. Mignuzzi (ITA) 15-12

Bazadze (Geo) b. Gallo (ITA) 15-10

Boureau (Fra) b. Repetti (ITA) 15-10

Teodosiu (Rou) b. Torre (ITA) 15-8

Tabellone dei 64

Curatoli (ITA) b. Shen (Chn) 15-9

Samele (ITA) b. Decsi (Hun) 15-9

Torre (ITA) b. Hryciuk (Pol) 15-9

Gallo (ITA) b. Zea (Mex) 15-9

Mignuzzi (ITA) b. Ho (Hkg) 15-12

Repetti (ITA) b. Lambert (Fra) 15-6

Cavaliere (ITA) b. Ha (Kor) 15-9

Tsumori (Jpn) b. Neri (ITA) 15-10

Bonah (Ger) b. Nuccio (ITA) 15-13

Classifica (175): 1. Sandro Bazadze (Geo), 2. Luigi Samele (ITA), 3. Ziad Elsissy (Egy), 3. Bolade Apithy (Fra), 5. Maxime Pianfetti (Fra), 6. Iulian Teodosiu (Rou), 7. Bongil Gu (Kor), 8. Matyas Szabo (Ger), 9. Luca Curatoli (ITA), 19. Giacomo Mignuzzi (ITA), 23. Pietro Torre (ITA), 26. Giovanni Repetti (ITA), 27. Michele Gallo (ITA), 29. Dario Cavaliere (ITA), 46. Matteo Neri (ITA), 48. Riccardo Nuccio (ITA), 83. Gabriele Foschini (ITA), 90. Enrico Berrè (ITA).