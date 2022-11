Scherma, CDM spada: a Berna settimo posto per il napoletano Cuomo Buoni risultati per i colori azzurri con tre uomini nei primi otto.

La prima tappa di Coppa del Mondo di spada maschile è andata in scena a Berna in Svizzera e ha regalato buoni risultati ai colori azzurri. Ottima la prestazione di Valerio Cuomo, che dopo aver chiuso la scorsa stagione in calando dopo un infortunio, ha ripreso alla grande. Il napoletano ha concluso al settimo posto fermandosi nei quarti di finale.

La sua corsa era iniziata venerdì con la qualificazione ottenuta con cinque vittorie in altrettanti incontri nel girone di qualificazione. Ieri, invece, è partito con l’assalto vinto contro l’estone Priinits per 15-12. Nel secondo turno netta vittoria per 15-6 sul francese Bardenet e qualificazione per gli ottavi di finale. Il napoletano ha affrontato l’egiziano Elsayed battendolo con margine per 15-6 dimostrando di essere in ottime condizioni psicofisiche. Nei quarti però è arrivato lo stop nell’assalto perso per 15-12 contro il colombiano Rodriguez, sconfitto solo in finale dall’ungherese Adrasfi per 12-11.

Da segnalare le buone prove anche degli altri azzurri col sesto posto di Federico Vismara e l’ottavo di Enrico Garozzo.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – Berna (Svizzera), 12 novembre 2022



Finale

Andrasfi (Hun) b. Rodriguez (Col) 12-11

Semifinali

Rodriguez (Col) b. Midelton (Fra) 15-12

Andrasfi (Hun) b. Kano (Jpn) 15-11

Quarti

Kano (Jpn) b. Garozzo (ITA) 9-8

Andrasfi (Hun) b. Vismara (ITA) 15-12

Midelton (Fra) b. Koch (Hun) 15-7

Rodriguez (Col) b. Cuomo (ITA) 15-12

Tabellone dei 16

Garozzo (ITA) b. Loyola (Bel) 15-9

Vismara (ITA) b. Fava (Fra) 15-13

Cuomo (ITA) b. Elsayed (Egy) 15-6

Rodriguez (Col) b. Paolini (ITA) 15-14

Tabellone dei 32

Garozzo (ITA) b. Reizlin (Ukr) 15-10

Paolini (ITA) b. Heinzer (Sui) 15-10

Vismara (ITA) b. Herzberg (Ger) 15-11

Cuomo (ITA) b. Bardenet (Fra) 15-6

Loyola (Bel) b. Cimini (ITA) 15-6

Tabellone dei 64

Paolini (ITA) b. Makiienko (Ukr) 15-14

Cuomo (ITA) b. Priinits (Est) 15-12

Sych (Ukr) b. Santarelli (ITA) 15-13

Garozzo (ITA) b. Brinkmann (Ger) 11-10

Cimini (ITA) b. Galper (Isr) 15-9

Vismara (ITA) b. De Mola (ITA) 15-9

Classifica (295): 1. Tibor Andrasfi (Hun), 2. John Edison Rodriguez (Col), 3. Luidgi Midelton (Fra), 3. Koki Kano (Jpn), 5. Mate Tamas Koch (Hun), 6. Federico Vismara (ITA), 7. Valerio Cuomo (ITA), 8. Enrico Garozzo (ITA), 12. Giacomo Paolini (ITA), 22. Gabriele Cimini (ITA), 36. Andrea Santarelli (ITA), 58. Daniel De Mola (ITA), 68. Davide Di Veroli (ITA), 76. Andrea Vallosio (ITA), 122. Luca Diliberto (ITA), 184. Gianpaolo Buzzacchino (ITA), 222. Simone Mencarelli (ITA)