Scherma, CDM spada: Cuomo ai piedi del podio nella prova a squadre Ottimo week end per il talento napoletano che ora può preparare la tappa di Vancouver.

Dopo la buona prova nell’individuale, Valerio Cuomo ha conquistato un posto nel quartetto per la prova a squadre. Gli azzurri hanno disputato una buona giornata di assalti chiudendo al quarto posto. La squadra composta dallo spadista napoletano con Andrea Santarelli, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini, ha iniziato bene battendo Singapore 45-34 e la Svizzera nei quarti 45-29. In semifinale gli azzurri si sono fermati al cospetto della Corea che si è imposta per 45-36. Nell’altra semifinale la Francia ha avuto la meglio sull’Ungheria per 45-44 conquistando un posto in finale dove ha avuto la meglio sui coreani per 45-41. Nella finalina per il bronzo, invece, gli azzurri si sono arresi per 30-28 all’Ungheria che ha lasciato Cuomo e compagni ai piedi del podio.

Il week end del ragazzo campano è stato comunque molto positivo e i risultati gli daranno morale in vista dell’appuntamento dall’8 all’11 dicembre quando è in programma la tappa di Vancouver in Canada.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE A SQUADRE – Berna (Germania), 13 novembre 2022



Finale

Francia b. Corea 45-41

Finale 3/4 posto

Ungheria b. ITALIA 30-28

Semifinali

Corea b. ITALIA 45-36

Francia b. Ungheria 45-44



Quarti

ITALIA b. Svizzera 45-29

Francia b. Spagna 45-37

Ungheria b. Israele 28-27

Corea b. Giappone 31-30

Tabellone dei 16

ITALIA b. Colombia 44-38

Tabellone dei 32

ITALIA b. Singapore 45-34

Classifica (37): 1. Francia, 2. Corea, 3. Ungheria, 4. ITALIA, 5. Giappone, 6. Israele, 7. Svizzera, 8. Spagna