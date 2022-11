Volley, a Napoli si sorteggiano i giorni degli Europei Oggi alle 17, presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale, scopriremo gli avversari degli azzurri

Si terrà questo pomeriggio alle 17:00, presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli, il sorteggio ufficiale per la composizione delle pool dei Campionati Europei Femminili e Maschili 2023 di pallavolo. Ospitare questa cerimonia è un grande onore per l’Italia e per Napoli che appena due mesi fa ha ricevuto la visita delle azzurre di Mazzanti che hanno disputato un torneo amichevole in città.

Nel bel paese nel 2023 si giocheranno parte di entrambi i tornei. I Campionati Europei Maschili verranno organizzati da Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord. Grande occasione per gli azzurri campioni del mondo che giocheranno la Final Four al Pala Unimol di Bologna.

Per quanto riguarda invece L’Europeo Femminile, invece, si disputerà tra il nostro paese, il Belgio, l’Estonia e la Germania. Le azzurre, che difendono il titolo vinto nel 2021 a Belgrado, giocheranno in casa tutte le partite fino agli eventuali quarti di finale, poi la Final Four si giocheranno in Belgio.

Foto: federvolley.it