Volley, sorteggiati a Napoli i gironi degli Europei 2023 Al maschile partita inaugurale al Foro Italico, per le donne è pronta l'Arena di Verona.

Nella splendida cornice del Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli, è andato in scena l’atteso sorteggio dei gironi per i Campionati Europei 2023 maschili e femminili di pallavolo. Un grande onore per il capoluogo campano ospitare un evento così importante con la presenza di numerose autorità politico-sportive tra cui i vertici della Confederazione Europea, con in testa il presidente Aleksandar Boricic; il presidente Giuseppe Manfredi con il consiglio federale FIPAV e molti dirigenti dei comitati periferici coinvolti nell’organizzazione di EuroVolley 2023. A fare gli onori di casa il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante e il direttore generale di Sport e Salute Diego Nepi Molineris.

L’Europeo maschile vedrà il suo epilogo in Italia e precisamente all’Unipol Arena di Bologna. La squadra di Fefe De Giorgi, fresca vincitrice del titolo Mondiale, è stata sorteggiata nel girone A e affronterà Svizzera, Serbia, Germania e Belgio. La gara inaugurale è prevista al Foro Italico di Roma per uno spettacolo da brividi. Invece a Peugia e Ancora si terrà la fase a gironi, mentre ottavi e quarti verranno disputati a Bari.

Anche l’Europeo femminile vivrà una prima sfida da brividi per la location scelta. Sarà, infatti, l’Arena di Verona ad ospitare la prima sfida del torneo continentale dove l’Italia, di cui sono titolarissime le napoletane Chirichella e De Gennaro, è stata sorteggiata nel girone B e affronterà Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia Erzegovina e Svizzera. Le sedi di gioco italiane saranno oltre a Verona, Monza e Torino per il girone eliminatorio e Firenze per ottavi e quarti. Se la squadra di Mazzanti arriverà tra le prime quattro, dovrà trasferirsi in Belgio per la Final Four.

CAMPIONATO EUROPEO MASCHILE

Le pool

Pool A: Italia (Org.), Svizzera, Serbia, Germania, Belgio, Estonia

Pool B: Bulgaria (Org.), Finlandia, Slovenia, Ucraina, Croazia, Spagna

Pool C: Macedonia del Nord (Org.), Montenegro, Polonia, Olanda, Repubblica Ceca, Danimarca

Pool D: Israele (Org.), Romania, Francia, Turchia, Portogallo, GreciaSedi di gioco italiane

Roma - Gara Inaugurale al Foro Italico di Roma

Perugia e Ancona - Fase a Gironi

Bari - Ottavi e Quarti di Finale

Bologna - Semifinali e FinaliLa formula

Le pool si giocheranno con la formula del round robin, al termine della quale le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale e si affronteranno secondo il seguente schema.(Ottavi di finale in Italia a Bari)

A1 vs C4

A2 vs C3

A3 vs C2

A4 vs C1(Ottavi di finale in Bulgaria)B1 vs D4

B2 vs D3

B3 vs D2

B4 vs D1Nei Quarti di finale (a Bari e a Varna) si affronteranno le squadre vincitrici che hanno disputato gli ottavi nello stesso paese. Questo lo schema degli incroci.Vincente B1 vs D4 - Vincente B3 vs D2

Vincente B4 vs D1 - Vincente B2 vs D3Le semifinali e le finali si giocheranno a Bologna.CAMPIONATO EUROPEO FEMMINILE

Le pool

Pool A: Belgio (Org.), Slovenia, Serbia, Polonia, Ucraina, Ungheria

Pool B: Italia (Org.), Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Svizzera

Pool C: Germania (Org.), Azerbaijan, Turchia, Repubblica Ceca, Svezia, Grecia

Pool D: Estonia (Org.), Finlandia, Olanda, Francia, Slovacchia, SpagnaSedi di gioco italiane

Verona - Gara inaugurale all’Arena

Monza, Torino - Fase a Gironi

Firenze - Ottavi e Quarti di FinaleLa formula

Le pool si giocheranno con la formula del round robin, al termine della quale le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale e si affronteranno secondo il seguente schema:(Ottavi di finale in Belgio)

A1 vs C4

A2 vs C3

A3 vs C2

A4 vs C1(Ottavi di finale in Italia a Firenze)

B1 vs D4

B2 vs D3

B3 vs D2

B4 vs D1Nei Quarti di finale (a Bruxelles e a Firenze) si affronteranno le squadre vincitrici che hanno disputato gli ottavi nello stesso paese. Questo lo schema degli incroci:Vincente B1 vs D4 - Vincente B3 vs D2

Vincente B4 vs D1 - Vincente B2 vs D3Le semifinali e finali si giocheranno a Bruxelles.