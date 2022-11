Gevi Napoli Basket: ecco Devin Davis al PalaBarbuto Primo allenamento in azzurro dopo le visite mediche per la nuova ala grande della squadra partenopea

Devin Davis ha raggiunto il PalaBarbuto e la Gevi Napoli Basket per iniziare la sua nuova avventura in Europa dopo quella con il Peristeri in Grecia. Il nativo di Indianapolis, classe '95, entra nel gruppo azzurro. L'ala grande statunitense ha sostenuto le visite mediche con il responsabile dello staff sanitario della società partenopea, Giovanni D’Alicandro, e subito dopo ha raggiunto i nuovi compagni di squadra sul parquet dell'impianto sportivo di viale Giochi del Mediterraneo: primo allenamento per Davis con coach Maurizio Buscaglia e la Gevi. Il club ha sottolineato l'apporto del Commissario, Sergio Bianchi, alla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia ad Atene, ringraziandolo per aver seguito la pratica d'arrivo del cestista con grande disponibilità. La Gevi è al lavoro per la sfida casalinga contro la Nutribullet Treviso, in programma domenica al PalaBarbuto con palla a due alle 16.