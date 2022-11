Capuozzo illude l'Italrugby poi il Sudafrica dilaga nella ripresa Gli azzurri si arrendono 63-21 ai Campioni del Mondo nel match andato in scena a Genova.

L’Italrugby sogna per un tempo poi cede ai Campioni del Mondo. Nel terzo match dell’Autumn Nations Series gli Springboks hanno espugnato il Luigi Ferrarsi di Genova per 63-21 dilangando nella ripresa. Nella prima frazione però si era vista una grande Italia, solida nei punti d’incontro, ottima in touche e brillante del gioco alla mano. Proprio l’imprevedibilità e il coraggio degli azzurri hanno sorpreso. Al cospetto dei campioni del mondo non era facile giocare così soprattutto dopo aver subito la meta di Arendse al primo minuto. La reazione però è arrivata con un piazzato di Allan e soprattutto con l’ennesima, straordinaria e vincente giocata di Ange Capuozzo, scugnizzo franco-napoletano che ha esaltato lo stadio ligure per il momentaneo sorpasso. In seguito, gli ospiti hanno trovato il bandolo della matassa e hanno chiuso in vantaggio la prima frazione per 18-13. In avvio di ripresa il piazzato di Allan ha solo illuso l’Italrugby, subito dopo è iniziato lo show degli Springboks che sono andati ripetutamente a segno. Resta comunque positiva la prestazione e soprattutto la mentalità, quella che nell’era Crowley sembra essere notevolmente cambiata.

Il Tabellino Del Match:

Genova, Stadio “Luigi Ferraris”

Italia v Sudafrica 21-63 (p.t. 13-18)

Marcatori: PT 1’ m. Arendse, nt (0-5); 7’ cp Allan (3-5); 9’ cp Kolbe (3-8); 11’ m. Capuozzo, t. Allan (10-8); 20’ cp Allan (13-8); 25’ cp Kolbe (13-11); 29’ m. Mbonambi, t. Kolbe (13-18). ST 44’ cp Allan (16-18); 45’ m. Kolbe, nt (16-23); 47’ m. Arendse, t. Libbok (16-30); 54’ m. Smith, t. Libbok (16-37); 62’ m. Marx, nt (16-42); 65’ m. L. Cannone, nt (21-42); 68’ m. Kitshoff, t. Libbok (21-49); 72’ m. Willemse, t. Libbok (21-56); 79’ m. Reinach, t. Libbock (21-63)

Italia: Capuozzo; Bruno (65’ Padovani – 70’ Bruno), Brex, Morisi (48’ Menoncello), Ioane; Allan, Varney (56’ Garbisi A.); Cannone L., Lamaro (C), Negri (48’ Zuliani); Ruzza (67’ Sisi), Cannone N.; Ceccarelli (41’ Ferrari), Nicotera (41’ Lucchesi), Fischetti (48’ Nemer). All. Crowley

Sudafrica: Le Roux; Kolbe ((46’ Libbok)), de Allende, Esterhuizen, Arendse; Willemse, de Klerk (67’ REinach); Wiese (59’ Roos), Mostert, Kolisi (C); Orie (50’ Smith), Moerat (43’ Etzebeth); Malherbe, (50’ Koch); Mbonambi (50’ Marx), Nche (50’ Kitshoff). Allenatore: Nienaber

Arbitro: Adamson (Scozia)

Calciatori: Kolbe (SAF) 3/4; Allan (ITA) 4/5; Libbok (SAF) 5/7

Note: PT 13-18. Terreno di gioco in buone condizioni, giornata fredda e grigia. Spettatori 26.457. Player of the Match Arendse (SAF)