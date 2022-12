Basket Serie B: la Geko PSA Sant'Antimo stende la capolista Ruvo (94-75) La vittoria garantisce il quarto posto con la BPC Virtus Cassino, a -4 dal primato

La Geko PSA Sant'Antimo si regala una serata splendida battendo la capolista Tecnoswitch Ruvo di Puglia, imbattuta fino al match contro la Partenope, con il finale di 94-75 nel recupero della gara valida per il settimo turno del campionato di Serie B (girone D). La PSA vince con Giorgio Sgobba autore di 21 punti, Andrea Quarisa da 20 e Marco Mennella da 19. La vittoria garantisce a Sant'Antimo l'ingresso nel gruppo delle quarte in classifica, a -4 dal primo posto, occupato da Ruvo, a -2 dalle seconde, Lions Bisceglie e Ble Juvecaserta.

Coach Gandini: "22 assist di squadra"

"Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno portato in campo tutto quello che avevamo preparato alla vigilia. - ha spiegato il coach della PSA, Marco Gandini, nel post-gara - Sottolineo i 22 assist di squadra, che ci dicono che questa squadra coinvolge tutti, e la prestazione di Roberto Maggio, che è un realizzatore ma che oggi ha fatto giocare i suoi compagni in maniera perfetta. Ringrazio anche il pubblico, noi alla fine giochiamo per loro e non vedevamo l’ora di goderci una serata come questa".

Il tabellino

Serie B - Girone D

Settima Giornata

Geko PSA Sant'Antimo - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 94-75

Parziali: 20-21, 26-19, 20-8, 28-27

Sant'Antimo: Sgobba 21 (3/7, 4/6), Quarisa 20 (8/9, 0/0), Mennella 19 (7/8, 0/2), Scali 10 (0/3, 2/2), Gloria 10 (4/5, 0/0), Maggio 6 (0/1, 1/4), Cantone 3 (0/3, 1/3), Sabatino 3 (0/0, 1/1), Cannavina 2 (1/1, 0/1), Coralic, Vergara, Fabio Montanari

Ruvo di Puglia: Diomede 17 (2/4, 2/6), Ammannato 15 (3/6, 1/5), Burini 13 (3/4, 2/8), Toniato 11 (3/3, 0/0), Gatto 7 (2/4, 0/2), Pirani 7 (2/3, 1/1), Fontana 5 (1/3, 1/3), Sbaragli, Sbaragli, Ghersetti, Di Terlizzi

Foto: pagina ufficiale Facebook PSA Partenope Sant'Antimo