Barosi: ieri tra i pali, oggi il portiere della Juve Stabia si è laureato Nelle scorse ore il match contro l'Avellino, poi il conseguimento della laurea in scienze motorie

Ieri era in campo al "Partenio-Lombardi" nel derby tra l'Avellino e la Juve Stabia, da oggi dottore in scienze motorie: è la storia di Davide Barosi, portiere delle vespe, che in mattinata ha conseguito la laurea triennale, celebrata dal club gialloblé con una nota ufficiale. "Perseveranza, applicazione e voglia di aggiornarsi. Lo studio è formazione per la vita, Davide Barosi si è laureato. - si legge nel comunicato della Juve Stabia - La sua è una Laurea triennale in ‘Scienze Motorie’ all’università UniPegaso. A lui vanno i più grandi complimenti da tutta la S.S. Juve Stabia. Auguri Dottor Barosi".

L'estremo difensore gialloblé ha saltato un solo match di campionato

L'avventura a Castellammare per l'estremo difensore classe 2000 è iniziata lo scorso 20 agosto dopo la firma sul contratto con scadenza giugno 2024. Il nativo di Asola era reduce dall'avventura con il Grosseto. Barosi è il titolare tra i pali sin dall'avvio del campionato: ha saltato un solo match di campionato lasciando il posto al vice, Danilo Russo, solo contro il Catanzaro e nelle due sfide di Coppa Italia di Serie C.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia