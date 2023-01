Tennis, Challenger in Nuova Caledonia: Brancaccio sfiderà Piros L'ungherese ha battuto in due set l'australiano Mott e mercoledì sfiderà l'atleta campano.

Sarà Zsombros Piros il prossimo avversario di Raul Brancaccio al Challenger di Noumea in Nuova Caledonia. Il giocato ungherese ha battuto questa mattina l’australiano Mott, numero 982 del mondo, per 6-4 6-2. L’ungherese, che occupa attualmente la posizione 162 della classifica ATP, proprio come Brancaccio, è arrivato in Oceania con la speranza di strappare un posto nel tabellone principale dell’Australian Open. Impresa non facile ma giocare qualche partita prima dell’inizio delle qualificazioni sarà importante. Piros parte favorito contro il campano ma sul cemento di Noumea entrambi possono esprimersi a buoni livelli. Il match è in programma mercoledì 4 gennaio alle ora 8:00.