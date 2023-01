Pallavolo campana in lutto, è scomparso coach Lello Tella Mercoledì alle 11:00 a Monterusciello i funerali del tecnico della Pallavolo Pozzuoli.

Un colpo durissimo per la pallavolo campana e napoletana. E’ delle ultime ore la notizia della scomparsa del giovane tecnico della Pallavolo Pozzuoli Raffaele Tella. Dopo qualche giorno di ricovero in seguito ad un malore il coach non ce l’ha fatta. Tutte le società campane stanno facendo sentire la propria vicinanza alla famiglia di Raffaele e alla Pallavolo Pozzuoli. E’ arrivato anche il messaggio della Fipav Campania.

“Alla famiglia e alla Società Pallavolo Pozzuoli tutta, con la quale "Lello" era legato da indissolubile rapporto professionale, personale e di fraterna amicizia, le più sentite condoglianze da parte del Presidente Regionale, Guido Pasciari, dei Consiglieri Regionali, dei Componenti del Settore Tecnico Regionale e di tutti Componenti del Comitato stesso.

Per tale ragione su tutti i campi regionali da oggi fino a domenica 8 gennaio 2023 sarà osservato un minuto di raccoglimento”.

Mercoledì 4 gennaio alle 11:00, presso la Chiesa della Parrocchia di Sant’Artema di Monterusciello si svolgeranno i funerali del compianto allenatore.