Tennis, Challenger in Nuova Caledonia: Brancaccio asfalta Piros e sfiderà Paire Il campano ha demolito l'ungherese e giovedì se la vedrà con l'istrionico giocatore francese.

Semplicemente entusiasmante. La prestazione di Raul Brancaccio contro l’ungherese Zsombor Piros è stata da applausi. Il campano ha battuto nettamente il suo avversario nel secondo turno del Challenger di Noumea in Nuova Caledonia.

Il break conquistato al quarto gioco del primo set ha indirizzato la partita. Da quel momento Brancaccio ha giocato sul velluto chiudendo il primo parziale per 6-2. Senza storia il secondo set dove Brancaccio ha sfruttato tutte le occasioni possibili senza lasciare nemmeno le briciole all’ungherese che è stato travolto con un roboante 6-0.

Vittoria che consente a Brancaccio di fare punti, trovare ancora maggiore fiducia e proiettarsi alla sfida che solo qualche anno fa poteva essere un sogno. Infatti, al cospetto dell’azzurro si presenterà l’istrionico giocatore francese Benoit Paire, che attualmente è numero 179 del mondo ma vale molto di più. Il transalpino nelle ultime due stagioni, in particolare dopo la pandemia, ha praticamente vivacchiato nei tornei senza mai far vedere il suo vero valore. Il tracollo in classifica è arrivato puntuale e ora deve provare a risalire. Il match tra Brancaccio e Paire, valido per i quarti di finale, andrà in scena giovedì 5 gennaio quando in Italia saranno le 8:00. L’azzurro, che è volato in Oceania con il sogno di conquistare la sua prima qualificazione ad un torneo dello Slam, è partito benissimo nel Challenger di Noumea e non vuole smettere di sognare provando a fare lo scalpo più importante della propria carriera.