Basket Serie B: altra sconfitta per Pozzuoli, vince Teramo (72-58) Gli abruzzesi superano i flegrei. Non bastano i 27 di Thiam

La Virtus Bava Pozzuoli trova a Teramo la quattordicesima sconfitta in quattordici gare di campionato. I flegrei vanno ko contro gli abruzzesi con il risultato di 72-58. A Pozzuoli non bastano i 27 punti di Iba Koite Thiam. Esordio con 2 punti realizzati per Aaron Mutombo.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Quattordicesima Giornata

Teramo a Spicchi 2K20 - Bava Pozzuoli 72-58

Parziali: 20-16, 21-17, 19-9, 12-16

Teramo: Perin 14 (4/6, 2/5), Calbini 10 (3/6, 1/4), Cianci 10 (5/8, 0/2), Vigori 10 (5/7, 0/1), Casoni 10 (2/4, 2/4), Galipò 9 (1/3, 2/4), Guastamacchia 7 (2/3, 1/5), Di Febo 2 (1/2, 0/2), Semprini, Ferri, Sacchi, Di Donato

Pozzuoli: Thiam 27 (12/14, 0/0), Sirakov 11 (3/8, 1/6), Mehmedoviq 10 (4/6, 0/2), Greggi 6 (0/3, 2/2), Tamani 2 (1/3, 0/0), Mutombo 2 (1/1, 0/3), Anastasio (0/1, 0/6), Simonetti (0/0, 0/1), Spinelli, Miaffo

Foto: ufficio stampa Virtus Bava Pozzuoli