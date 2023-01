Basket, Pozzuoli: 15 gare, 15 sconfitte. Pescara batte i flegrei (64-75) Girone d'andata con sole sconfitte: non bastano le prove di Cucco, Sirakov e Mehmedoviq

Girone d'andata senza vittorie per la Virtus Bava Pozzuoli: i flegrei sono stati superati in casa dal Pescara Bk 2.0 con il risultato di 64-75. A Pozzuoli non bastano le prove di Marco Cucco, Georgi Sirakov e Fatih Mehmedoviq. Per Pescara ci sono i 29 punti di Andrea Capitanelli.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Quindicesima Giornata

Virtus Bava Pozzuoli - Pescara Bk 2.0 64-75

Parziali: 21-16, 13-24, 19-9, 11-26

Pozzuoli: Cucco 21 (3/5, 5/10), Sirakov 15 (5/10, 1/7), Mehmedoviq 14 (7/8, 0/0), Thiam 5 (2/8, 0/0), Greggi 4 (1/3, 0/1), Lucarelli 3 (0/1, 1/3), Tamani 2 (1/2, 0/0), Mutombo (0/0, 0/1), Spinelli, Simonetti, Scotto, Miaffo

Pescara: Capitanelli 29 (7/8, 4/8), Del Sole 14 (7/18, 0/2), Fasciocco 13 (2/2, 3/9), Maralossou 10 (5/6, 0/4), Pucci 5 (1/2, 0/4), Masciopinto 4 (2/2, 0/4), Modo (0/1, 0/0), Perella (0/0, 0/1), Paliciuc, Campoli, Kadijvidi, Del Prete

Foto: ufficio stampa Virtus Bava Pozzuoli