Basket Serie B: Taranto vince contro Pozzuoli: flegrei ancora sconfitti Sempre battuti fin qui (16 ko in 16 gare), non bastano Mehmedoviq e Cucco

Il Cus Jonico Taranto vince sul parquet della Virtus Bava Pozzuoli: finale di 55-76 e la squadra flegrea non si sblocca (16 sconfitte in 16 gare). A Pozzuoli non bastano i 17 punti di Mehmedoviq e i 15 di Cucco. Per Taranto ci sono quattro uomini in doppia cifra.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Sedicesima Giornata

Virtus Bava Pozzuoli - CJ Basket Taranto 55-76

Parziali: 16-20, 10-21, 14-17, 15-18

Pozzuoli: Mehmedoviq 17 (5/14, 1/2), Cucco 15 (3/6, 1/6), Greggi 8 (1/3, 1/4), Thiam 7 (2/5, 0/0), Sirakov 3 (1/4, 0/3), Lucarelli 3 (1/5, 0/2), Spinelli 2 (1/1, 0/2), Tamani (0/1, 0/0), Miaffo (0/1, 0/0), Simonetti, Scotto, Mutombo.

Taranto: Cena 17 (6/12, 1/4), Piccoli 14 (5/9, 1/3), Conte 12 (4/6, 1/3), Corral 10 (5/9, 0/0), Bruno 6 (3/4, 0/4), Graziano 5 (1/4, 1/2), D'Agnano 5 (2/2, 0/2), Sampieri 3 (0/1, 0/0), Villa 2 (1/1, 0/3), Liace 2.