Nuoto, 1° Trofeo Città di Pozzuoli: l’11 e il 12 febbraio al Pala Trincone Annunciata la presenza delle giovani campane come Scotto di Carlo e le gemelle Cesarano.

Manca una settimana al 1° Trofeo Città di Pozzuoli, il meeting internazionale di nuoto che si svolgerà l’11 e il 12 febbraio prossimi nella piscina del Pala Trincone di Monterusciello. Saranno ben 40 le società partecipanti e oltre 800 gli atleti in gara per quello che dovrà rappresentare un appuntamento fisso ogni anno nella cittadina flegrea.



Autentica parata di stelle del nuoto quelle che gareggeranno la prossima settimana. Ci saranno tra gli altri Viola Scotto di Carlo medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo 2022 di Orano in Algeria nei 50 farfalla e plurimedagliata ai campionati italiani assoluti. Marina Cacciapuoti, campionessa europea Juniores con la staffetta 4x100 stile libero nel 2022 a Otopeni e plurimedagliata ai campionati mondiali juniores di Lima in Perù. Stefano Ballo, vicecampione europeo assoluto con la staffetta 4x200 a Budapest, campione italiano assoluto dei 200 stile libero e olimpionico a Tokyo 2021. Noemi Cesarano, medaglia di bronzo ai campionati Europei di Roma 2022 con la staffetta 4x200. Antonietta Cesarano, medaglia di bronzo ai campionati Europei di Roma nel 2022 con la staffetta 4x200 e campionessa italiana nei 200 stile libero. Roberta Piano del Balzo, campionessa italiana assoluta 2020 nei 200 farfalla. Simone Stefani, oro ai Giochi del Mediterraneo Orano 2021 nei 50 dorso, campione italiano assoluto nei 50 e 100 farfalla nel 2021. Alessia Polieri, medaglia d’argento e di bronzo in tre edizioni dei campionati Europei in vasca corta, nove volte campionessa italiana assoluta nel delfino e nei misti. Pasquale Giordano, plurimedagliato europeo e mondiali con la nazionale giovanile di fondo nel 2022. Giuseppe Ilario, medagliato europeo e mondiale con la nazionale giovanile di fondo nel 2022. Vincenzo Caso, plurimedagliato europeo e mondiali con la nazionale giovanile di fondo nel 2022.

Vincenzo Del Vecchio, medagliato europeo ai campionati europei giovanili di fondo con la staffetta.



“Una due giorni che vedrà il meglio del nuoto sfidarsi nei Campi Flegrei – ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto e organizzatore dell’evento -. Siamo molto soddisfatti delle adesioni avute in questa prima edizione sia nel numero dei partecipanti che delle società che hanno aderito”.