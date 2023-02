Tennis, Challenger di Tenerife 3: Brancaccio supera agevolmente Demin Il campano si è imposto per 6-1 6-2 e ora attende di conoscere il prossimo avversario.

E’ iniziata come meglio non poteva la corsa di Raul Brancaccio nel torneo Challenger 3 di Tenerife. Sui campi veloci delle Canarie il ragazzo campano ha grande feeling e l’ha dimostrato anche contro il russo Demin. Vittoria netta arrivata in appena 58 minuti per 6-1 6-2.

Brancaccio, numero 4 del seeding del Challenger di Tenerife 3, tornerà in campo giovedì per il secondo turno e domani potrà osservare da vicino il suo prossimo rivale che uscirà fuori dalla sfida tra l’altro azzurro Giannessi e il kazako Kukushkin.