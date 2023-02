Giugliano: l'appello della proprietà ai tifosi gialloblu "Continuate a sostenere la nostra squadra con il rispetto, la passione e l'amore"

Il Giugliano Calcio 1928 ha lanciato un appello alla tifoseria gialloblu sui canali social del club. La società del presidente onorario, Alfonso Mazzamauro, ha stigmatizzato alcuni episodi invitando il pubblico a evitare cori e comportamenti che hanno determinato ammende alla società.

Il comunicato ufficiale

"Il Giugliano Calcio 1928, nella persona del suo Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro e della proprietà tutta, stigmatizza e intende invitare con fermezza la propria tifoseria, in seguito alle numerose e ripetute sanzioni economiche disciplinari pervenute in seno alla società, ad evitare cori e/o azioni e/o comportamenti, che possono risultare ulteriormente dannosi economicamente per il club da parte del giudice sportivo e degli organi preposti. Inoltre si invita a tutela della società e a ragion veduta delle aziende guidate da codesta proprietà, di evitare cori, improperi o qualsivoglia epiteto diretto alle forze dell'ordine, nel rispetto delle stesse.

Il club esorta i tifosi e gli appassionati alla massima attenzione e soprattutto al rispetto delle forze dello stato, e di qualsivoglia ente preposto, ritenendo inopportuno incappare in sanzioni economiche verso codesta società, viste le già sostenute oltre il limite, dispendiose e non programmate spese attuate ormai da tutto l'anno, e che con grande probabilità, data l'incertezza da parte dell'amministrazione comunale sulla possibile data di ritorno allo Stadio Alberto De Cristofaro, potrebbero proseguire fino alla fine dell'attuale stagione sportiva 2022/2023, per disputare le gare interne allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino.

Con la convinzione che ciò non si verificherà più, la società sottolinea che se dovessero perseverare tali avvenimenti e conseguenti sanzioni economiche, sarà costretta ad adottare provvedimenti al fine di tutelare il club e la sua immagine. Continuate a sostenere la nostra squadra, con il rispetto, la passione e l'amore che vi ha sempre contraddistinto, per raggiungere tutti insieme quanto prima il nostro obiettivo".

Foto: pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928