Tennis, Challenger Tenerife 3: Giannessi elimina Brancaccio Il campano ha ceduto in due set ma potrebbe comunque guadagnare posizioni nel ranking ATP.

E’ terminata negli ottavi di finale l’avventura di Raul Brancaccio al torneo Challenger di Tenerife 3. Sui campi delle Canarie il campano non è riuscito a ripetere l’impresa della scorsa settimana quando era arrivato fino all’atto conclusivo dove è stato sconfitto solo da uno scatenato Arnaldi.

Il ko è arrivato ancora per mano di un altro italiano. Brancaccio ha trovato sulla sua strada un ispiratissimo Giannessi che si è imposto per 6-3 6-2. Il ragazzo di Torre del Greco può essere comunque soddisfatto per le due settimane vissute sui campi di Tenerife da cui tornerà col best ranking. Lunedì era numero 124 ATP, mentre nella classifica live, in attesa di altri risultati, oggi è numero 120.