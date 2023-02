Scherma, Curatoli tra i big del ranking mondiale di sciabola Il napoletano è terzo dietro i fortissimi Bazadze e Szilagyi, quarto l'altro azzurro Samele.

La stagione di Luca Curatoli non è stata fino ad ora brillantissima. Poco un bronzo a Orleans per essere soddisfatti. Lo sciabolatore campano è un campione e nelle prossime tappe proverà a tornare a tirare per il risultato più importante. L’obiettivo stagionale sono i Mondiali di Milano ma intanto le buone notizie arrivano dal ranking internazionale.

L’atleta delle Fiamme Oro, che si allena col Maestro Leonardo Caserta, è terzo dietro al formidabile georgiano Sandro Bazadze e al fenomenale ungherese Aron Szilagyi. Parliamo di due mostri sacri della specialità, avversari con cui l’azzurro si è confrontato tante volte e dovrà battere in futuro per raggiungere i risultati tanto sognati. Inutile nascondere che quello più bello è il podio delle Olimpiadi di Parigi. Il ranking vede in quarta posizione l’altro azzurro Luigi Samele e quindicesimo Michele Gallo. Gli altri sono più distanti: 22° Pietro Torre, 40° Giovanni Repetti, 42° Matteo Neri, 51° Riccardo Nuccio, 57° Dario Cavaliere. La pattuglia tricolore è nutrita e avanza nel ranking, ottime indicazioni anche in vista della prova a squadre dove a Parigi bisognerà difendere l’argento conquistato a Tokyo.