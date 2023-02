Scherma, CDM spada: Cuomo convocato per la trasferta di Heidenheim Il partenopeo prenderà parte sia alla prova individuale che a quella a squadre.

Ad Heidenheim, in Germania, tra il 23 e il 25 febbraio andrà in scena la seconda tappa del 2023 della Coppa del Mondo di spada maschile. Appuntamento molto atteso e importante che darà l’occasione di dare l’assalto alle medaglie sia nell’individuale che nella prova a squadre. Il responsabile d’arma, Dario Chiadò, ha diramato la lista dei convocati di cui fa parte anche Valerio Cuomo. Il partenopeo sarà impegnato in entrambe le specialità facendo parte del quartetto insieme a Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli. Nell’individuale, invece, dovrà partire dalle qualificazioni. Il ranking internazionale al momento lo vede solo in sessantunesima posizione e questo lo costringe a passare dal difficile tabellone di qualificazione. Oltre al campano e ai già citati componenti della prova a squadre, raggiungeranno la località tedesca anche Enrico Garozzo e sette atleti autorizzati.

La spedizione azzurra, oltre che dal CT Dario Chiadò, sarà composta anche dai maestri Andrea Candiani ed Enrico Di Ciolo. Presente ad Heidenheim anche la fisioterapista Veronica Balzano.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – Heidenheim (Ger), 23-25 febbraio 2023

Spadisti convocati: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli

Squadra spada maschile: Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo

Responsabile d’arma: Dario Chiadò

Staff tecnico: Andrea Candiani, Enrico Di Ciolo

Fisioterapista: Veronica Balzano