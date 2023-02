Volley Napoli, Maione prepara il match contro il Molinari "Loro sono molto giovani, quindi se gli lasciamo spazio potrebbero volare sulle ali dell'entusiasmo"

Tre vittorie su tre nel girone di ritorno per le azzurre del Volley Napoli, che continuano a inseguire l’Intec Service SG Volley ad oggi primo in classifica a +3, con 35 punti. Le atlete di mister Alessandro Maione si preparano a scendere in campo domani contro il Molinari Napoli in una sfida complessa e decisiva per indirizzare al meglio il campionato.

Il match si terrà domani alle 16:00 a via Argine al Palasport Palavesuvio di Ponticelli, Napoli. Il Molinari sta portando avanti un buon campionato e al momento occupa la quinta posizione in classifica a quota 22 punti.

"La sfida di domani contro Molinari sarà complicata, perché dobbiamo affrontare un avversario ostico in un campo difficile. – Queste le parole dell’allenatore azzurro – Loro sono molto giovani, quindi se gli lasciamo spazio potrebbero volare sulle ali dell'entusiasmo: la prima cosa da fare sarà cercare di aggredire e dominare il gioco fin da subito".

Il secondo posto in classifica a 32 punti è una posizione importante per la società partenopea, che mira a custodire questo posizionamento per tentare il sorpasso con lo scontro diretto.

"Da domani e con le prossime due partite andremo ad affrontare un trittico di gare decisivo per mantenere la nostra posizione in classifica e cercare di mettere pressione a SG Volley. Abbiamo lavorato abbastanza bene durante la settimana, cercando di migliorare i nostri aspetti tecnico-tattici, senza pensare troppo agli avversari. Ogni partita sarà da affrontare al meglio delle nostre possibilità per arrivare pronti ai play-off".

L’Intec Service SG Volley scenderà in campo in questa tredicesima giornata contro Partenope Volley, ultima in classifica ancora alla ricerca di una vittoria in campionato.