Cade il Volley Napoli contro il Molinari: sconfitta per 3-1 per le azzurre Maione: "Siamo partiti col freno a mano e abbiamo vinto il primo set per demerito dell’avversario".

Sconfitta pesante per le azzurre del Volley Napoli nell’ultima giornata di Serie C femminile. Le ragazze della società partenopea hanno lasciato i tre punti nel palazzetto del Molinari Napoli subendo la seconda sconfitta stagionale. Un 3-1 che crea un distacco di sei punti dall’Intec Service SG Volley prima in classifica, dopo il 3-0 di quest’ultima contro Partenope.

«Purtroppo c’è poco da dire... Siamo partiti col freno a mano e abbiamo vinto il primo set più per demerito dell’avversario che per merito nostro. Quando loro hanno ingranato la marcia, noi abbiamo subito senza reagire». Queste le considerazioni di mister Alessandro Maione al termine della partita.

«Non posso parlare di problemi tecnici o tattici, c’è stato un atteggiamento generale che ci ha penalizzati e questo è un aspetto su cui lavoreremo. Forse è quello più difficile, ma sono certo che se riusciamo a fare il passo in quella direzione, faremo il salto di qualità definitivo».

L’obiettivo della società resta quello di salire in Serie B2, motivo per cui la squadra lavorerà per consolidare il posto in classifica in prospettiva dei playoff.

«Purtroppo adesso il posizionamento in classifica non dipende più solo da noi e quindi se voglio trovare un aspetto positivo, posso dire che possiamo lavorare in ottica play off, senza la fretta di dover inseguire l’avversario ad ogni costo, fermo restando che il nostro intento sarà quello di vincerle tutte da qui alla fine!»