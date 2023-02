Tennis, ATP 250 di Marsiglia: Brancaccio fermato da Brouwer Rinviato il primo approdo in un tabellone principale del circuito ATP-

Per il momento la prima qualificazione in un tabellone di un torneo ATP è ancora rinviata. Raul Brancaccio non è riuscito a qualificarsi per il torneo di Marsiglia. Il campano, dopo aver battuto in tre set lo statunitense Nava nel primo turno, è stato superato nel match decisivo da Brouwer.

L’olandese, reduce dal grande torneo di Rotterdam dove ha fatto anche uno scalpo importante come l’astro nascente danese Rune, si è imposto in due set dominando il primo chiuso 6-1 e il secondo vinto per 6-4. Brancaccio ha subito il gioco del suo avversario e ha ceduto in appena 67 minuti. Per il momento, salvo un ripescaggio, l’appuntamento con il tabellone principale è rinviato. L’azzurro però può comunque festeggiare il suo nuovo best ranking di numero 117 della classifica ATP e continuare ad inseguire il sogno di entrare tra i primi cento giocatori al mondo.