Boxe: la Carini torna a Standja ed è subito vincente La campana tornerà sul ring mercoledì per sfidare la polacca Rygielska.

Il Torneo Internazionale di Standja a Sofia, in Bulgaria, è entrato nel vivo ieri conm la prima giornata che vedeva impegnati anche quattro azzurri. L’unico ko è stato quello di Salerno nella categoria dei 60 kg contro il sudafricano Tankay Kaz. Vittoria invece per Salvati sul bulgaro Nedev nei 71 kg e per Magrì.

La più attesa però era sicuramente Angela Carini. Dopo un 2022 sfortunato per via di un brutto infortunio da cui sta provando a recuperare al 100%, la campionessa campana è tornata al successo avendo la meglio sulla statunitense McCane nella categoria dei 66 kg. Domani salirà nuovamente sul ring per sfidare la polacca Rygielska. Per la Carini quello in Bulgaria è un ottimo test per ritrovare fiducia e capire a che punto è la condizione psicofisica. Il suo obiettivo è a lungo termine perché Parigi 2024 è un sogno che vuole fortemente realizzare