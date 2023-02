Scherma, CDM spada: Cuomo ad Heidenheim per un triplo impegno Il napoletano è tra i convocati di Chiadò, si parte giovedì con il tabellone di qualificazione.

La Coppa del Mondo di spada maschile è pronta a fare tappa ad Heidenheim in Germania. Tra i convocati della squadra azzurra, guidata dal responsabile d’arma Dario Chiadò, c’è anche il napoletano Valerio Cuomo che è in cerca del risultato di livello. E’ passato ormai un anno dalla vittoria di Sochi ed è giunto il momento che il napoletano possa affacciarsi nelle parti alte del tabellone.

Si parte giovedì 23 con la giornata di qualificazione, mentre venerdì appuntamento con le medaglie. In gara oltre a Cuomo ci saranno anche Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Andrea Vallosio. Assente a scopo precauzionale Federico Vismara che sta recuperando da un infortunio. Sabato 25 è in programma la prova a squadre dove Chiadò schiererà il quartetto formato da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo.

Ad Heidenheim, come da tradizione, la tappa di Coppa del Mondo si concluderà di sabato per lasciare spazio, nella giornata di domenica, alla Coppa Europa per club di spada maschile. La spada è l’unica specialità che non si disputò in Italia lo scorso ottobre, nella bella edizione svolta a Cagliari, vedrà in pedana il team delle Fiamme Oro (gruppo sportivo di Valerio Cuomo), campione d’Italia e d’Europa in carica.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – Heidenheim (Ger), 23-25 febbraio 2023

Programma: giovedì 23 Qualificazioni gara individuale; venerdì 24 Tabellone principale gara individuale; sabato 25 Prova a squadre

Spadisti azzurri gara individuale: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Andrea Vallosio

Spadisti azzurri gara a squadre: Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo

Responsabile d’arma: Dario Chiadò

Staff tecnico: Andrea Candiani, Enrico Di Ciolo

Fisioterapista: Veronica Balzano