Volley Napoli, sfida chiave per ripartire Sabato alle 18:00 sfida contro la Volley World.

Dopo la dura sconfitta per 3-1 in trasferta contro il Molinari Napoli, le azzurre del Volley Napoli sono a lavoro per raccogliere le idee e ripartire per consolidare il secondo posto in campionato. Questa settimana di allenamento sarà fondamentale per limare alcune difficoltà e studiare le qualità della prossima sfidante e le migliori strategie per arginarle.

Nel mirino resta l’Intec Service SG Volley, che guida il Girone A di Serie C a quota 38 punti. La società partenopea ha ora l’esigenza di vincere tutte le partite, sperando in qualche errore da parte della squadra di San Giorgio del Sannio per giocarsi l’accesso diretto alla B2 nello scontro di fine campionato.

La prossima giornata di Serie C campana femminile, che si terrà sabato 25 febbraio con partite dalle 18:00 alle 20:30, regalerà grandi emozioni con due sfide importanti in ottica classifica. Il Volley Napoli, infatti, scenderà in campo contro la Volley World, terza a 4 distanze dalle azzurre; mentre l’Intec Service SG Volley attende in casa l’ottima compagine del Molinari.

Una giornata con due match ad alto livello, che potrebbero regalare stravolgimenti interessanti in classifica. Di seguito le altre partite di questo quattordicesimo turno di campionato:

· ASD Polisportiva Paestum – Power Tech Monti Lattari alle 18:00

· GLS Salerno Guiscards – LU. VO. Barattoli Arzano alle 18:00

· Partenope Volley – Todis Volley alle 20:30

Trovare i tre punti contro la Volley World diventa ora fondamentale per le azzurre allenate da mister Maione, che si giocano sabato un testa a testa per i playoff.