Sei Nazioni, l'Italrugby sfida l'Irlanda con Capuozzo titolare Partirà dalla panchina il napoletano Alessandro Fusco. Appuntamento sabato all'Olimpico alle 15:15.

I ko con Francia e Inghilterra parlano chiaro: l’Italrugby non è ancora da vertice ma la strada intrapresa è quella giusta. Due match, in particolare il primo, in cui c’è stata anche qualche occasione per cambiare il corso della partita. Occasioni che bisognerà imparare a sfruttare il prima possibile. L’occasione per mostrare i progressi fatti è dietro l’angolo. Sabato, fischio d’inizio alle 15:15, allo Stadio Olimpico di Roma arriva l’Irlanda per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2023. Avversario durissimo da affrontare che rappresenta un test molto importante anche in vista dell’appuntamento iridato che andrà in scena a settembre in Francia.

Kieran Crowley, responsabile tecnico della squadra azzurra, ha annunciato il quindici che scenderà in campo fin dal primo minuto. Confermatissimo nel ruolo di estremo il franco-napoletano ange Capuozzo, mentre andrà ancora in panchina Alessandro Fusco. Per lui, che a Twickenham è entrato benissimo realizzando anche la sua prima meta nel Sei Nazioni al settimo caps in azzurro, ci sarà spazio a gara in corso al posto del più esperto Varney che costituirà la mediana col rientrante Garbisi preferito a Tommaso Allan.

“Ogni partita ha una storia diversa” ha spiegato Crowley. “Affronteremo l'Irlanda consapevoli di quanto fatto contro Francia e Inghilterra con l'obiettivo di migliorare in alcune aree che ci renderanno più competitivi. Sarà una partita dura contro la squadra numero uno al mondo e anche noi non vediamo l'ora di affrontarli”.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 9 caps)

14 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 42 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 20 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 8 caps)

11 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 9 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 21 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 18 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 5 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 23 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 42 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 38 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 27 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 42 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 9 caps)

1 Danilo FISCHETTI (London Irish, 27 caps)

A disposizione

16 Luca BIGI (Zebre Parma 44 caps)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 18 caps)

18 Marco RICCIONI (Saracens Rugby, 18 caps)

19 Edoardo IACHIZZI (Vannes, 2 caps)

20 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 9 caps)

21 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 7 caps)

22 Luca MORISI (London Irish, 41 caps)

23 Tommaso ALLAN (Harlequins, 68 caps)