Scherma, CDM spada: Cuomo eliminato nel tabellone di qualificazione Il napoletano non è riuscito a qualificarsi e oggi non sarà in gara per le medaglie.

Non arrivano buone notizie da Heidenheim, in Germania, dove è in corso la tappa di Coppa del Mondo di spada maschile. Valerio Cuomo non è riuscito a superare la lotteria del tabellone di qualificazione e oggi non tornerà in pedana.

Il napoletano, dopo aver superato il girone con tre successi e altrettante sconfitte, è andato ko contro il coreano Ma che si è imposto nell’assalto per 15-13. Eliminazione amarissima per l’azzurro che oggi si preparerà per la prova a squadre di domani dove sarà in pedana insieme a Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli, tutti e tre impegnati oggi nel tabellone principale.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE / QUALIFICAZIONI – Heidenheim (Ger), 23 febbraio 2023

Tabellone principale da 64 (venerdì 24 febbraio)

Cimini (ITA) – Sertay (Kaz)

Buzzacchino (ITA) – Yuminaga Takayuki (Jpn)

Di Veroli (ITA) – Lan (Chn)

Santarelli (ITA) – Alimov (Uzb)

Tabellone preliminare da 64

Zhang (Can) b. Garozzo (ITA) 11-10

Son (Kor) b. Armaleo (ITA) 11-10

Tabellone preliminare da 128

Garozzo (ITA) b. Nguefack (Fra) 12-11

Eskov (Est) b. Piatti (ITA) 15-7

Giannotte (Lux) b. Paolini (ITA) 15-12

Armaleo (ITA) b. Furuta (Jpn) 15-12

Kolanczyk (Pol) b. Di Marco (ITA) 15-10

Ma (Kor) b. Cuomo (ITA) 15-13

Balcar (Cze) b. Gaetani (ITA) 14-13

Tabellone preliminare da 256

Piatti (ITA) b. Mustafin (Kaz) 15-11

Paolini (ITA) b. Alhussain (Ksa) 15-3

Armaleo (ITA) b. Gusman (Arg) 15-13

Cuomo (ITA) b. Rubes (Cze) 15-14

Gaetani (ITA) b. Ellis (Mar) 15-4



Fase a gironi

Gianpaolo Buzzacchino: 6 vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Gabriele Cimini: 5 vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Davide Di Veroli: 6 vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Enrico Garozzo: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Fabrizio Di Marco: 5 vittorie, 1 sconfitta

Giulio Gaetani: 4 vittorie, 2 sconfitte

Filippo Armaleo: 4 vittorie, 2 sconfitte

Giacomo Paolini: 3 vittorie, 3 sconfitte

Enrico Piatti: 3 vittorie, 3 sconfitte

Valerio Cuomo: 3 vittorie, 3 sconfitte

Andrea Vallosio: 1 vittoria, 5 sconfitte (eliminato dopo i gironi)

Classifica (339): 65. Enrico Garozzo, 83. Filippo Armaleo, 101. Fabrizio Di Marco, 118. Giulio Gaetani, 144. Giacomo Paolini, 145. Enrico Piatti, 150. Valerio Cuomo, 286. Andrea Vallosio.