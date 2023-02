Pallanuoto, Posillipo: Pino Porzio è il nuovo direttore tecnico "Prometto il mio impegno per un grande progetto di rinascita partendo dal settore giovanile".

Pino Porzio torna a casa. Dopo aver vinto tutto con la calottina del Posillipo, ora lo guiderò dalla scrivania rivestendo il ruolo di Direttore Tecnico. “Sono davvero felice del nuovo incarico di Direttore Tecnico dell’area pallanuoto del Circolo Posillipo affidato a Pino Porzio” ha spiegato il presidente Aldo Campagnola. “È un’investitura molto importante per una sezione sportiva come quella della pallanuoto, che ha fatto la storia del Posillipo, e che sposa totalmente la volontà del Consiglio Direttivo del Circolo. Con Pino Porzio –continua- abbiamo progettato un percorso che riguarda sia il presente, che il futuro a medio lungo termine con uno degli obiettivi principali puntati sulla creazione e sullo sviluppo di una nuova Academy della Pallanuoto del Circolo Nautico Posillipo”.

Entusiasta anche Pino Porzio che è pronto per riportare il Posillipo dove merita. “Sono a casa mia, nel mio Circolo e nel prestigioso Salone dei Trofei, eppure mi sento davvero molto emozionato. Ringrazio il Presidente del Circolo Posillipo Aldo Campagnola, ed il delegato alla pallanuoto Gigi Massimo Esposito perché, con il loro grande entusiasmo e la loro ferma volontà, mi hanno convinto ad accettare l’incarico di nuovo Direttore Tecnico. Ringrazio in particolare anche Roberto Brancaccio per avermi fortemente voluto”.

“Prometto, ovviamente, il massimo impegno –continua- e la mia professionalità nel tentativo di strutturare un grande nuovo progetto di rinascita partendo dalle fondamenta del settore giovanile con la creazione di una Academy di respiro nazionale ed internazionale per il miglior inserimento possibile dei giovani nello sport e nel lavoro. Sarò l’allenatore degli allenatori, affrontando tutte le oggettive criticità anche relative agli impianti, e nel tentativo di utilizzare al meglio tutti gli spazi e le risorse. In questo sarà fondamentale consolidare le relazioni istituzionali con il Comune di Napoli, la Regione Campania, ed il Coni.”