Boxe, Torneo Internazionale di Strandja: Carini vola in semifinale Dopo aver battuto la polacca Rygielska sfiderà la cinese Yang.

Angela Carini c’è! Al torneo Internazionale di Strandja, a Sofia, in Bulgaria, la campionessa campana è tornata sul ring per il secondo match del suo torneo. L’azzurra si è imposta dimostrando una buona attitudine contro la polacca Rygielska e domani, sabato 25 febbraio, tornerà sul ring per la semifinale. Angela Carini se la vedrà contro la cinese Yang, ultimo ostacolo verso la finale dei 66 kg.

Oggi (24/2) 3 Azzurre sono salite sul ring, totalizzando 2 vittorie e 1 sconfitta.

4° 75 Kg Gemini vs WOJCIK POL 0-5

4° 60 Kg Nicoli vs Jenni SUI 5-0

4° 66 Kg Carini vs RYGIELSKA POL 5-0

Domani avranno luogole semifinali che vedranno impegnati 2 azzurri e 2 azzurre:

Semifinale 86 Kg Lizzi vs Niedzwechi POL

Semifinale 54 Kg Serra vs Mirzhakailov UZB

Semifinale 60 Kg Nicoli vs Ferreira BRA

Semifinale 66 Kg Carini vs Yang CHN

PROGRAMMA MATCH ITABOXING

AZZURRI

20/2

16° 71 Kg Salvati vs Nedev BUL WP

16° 71 Kg Magrì vs RITZAKIS GRE W RSC 2 ROUND

16° 60 Kg Salerno vs TANKAY KAZ W RSC 2 ROUND

21/2

8° 71 Kg Salvati vs ABBASOV SRB WP

8° 71 Kg Magrì vs JES NED WP

8° 54 Kg Serra vs Galanov SRB WP

8° 54 Kg Sciacca vs Bajoku KOS WP

16° 57 Kg Baldassi vs Berisha SWE W RSC 3 ROUND

16° 63.5 Kg Di Lernia vs Sendrik SRB WP

16° 63.5 Kg Malanga vs Do Reys BRA WP

8° 67 Kg Angeloni vs Mustet ROM WP

8° 67 Kg Lombardi vs Terteryan DEN WP

23/2

4° 54 Kg Sciacca vs RADEV BUL WP

4° 67 Kg Angeloni vs HARUTYUNYAN ARM WP

4° 54 Kg Serra Wp vs Bennama FRA

4° 48 Kg Esposito vs Sebathin BUL WP

4° 86 Kg Lizzi WP vs McAllister AUS

8° 57 Kg Baldassi vs HUSSAM IND WP

25/2

Semifinale 86 Kg Lizzi vs Niedzwechi POL

Semifinale 54 Kg Serra vs Mirzhakailov UZB

AZZURRE

20/2

8° 66 Kg Carini vs McCANE USA RING A H 20.15

22/2

8° 60 Kg Nicoli WP vs Buchner GER

8° 75 Kg Gemini Wp vs Schonberger GER

24/2

4° 75 Kg Gemini vs WOJCIK POL RING A H 15.45

4° 60 Kg Nicoli vs JENNI SUI 5-0

4° 66 Kg Carini vs RYGIELSKA POL 5-0

25/2

Semifinale 60 Kg Nicoli vs Ferreira BRA

Semifinale 66 Kg Carini vs Yang CHN