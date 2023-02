Sei Nazioni: l'Italrugby di Capuozzo e Fusco perde a testa alta con l'Irlanda Azzurri combattivi per tutto il match, nella ripresa sfiorata la meta del clamoroso aggancio.

I 51.034 spettatori dello Stadio Olimpico di Roma hanno applaudito una bella Italrugby. L’Irlanda ha vinto 34-20 ma non ha certamente passeggiato. Ottima la partita degli azzurri che hanno saputo anche spaventare la squadra attualmente più forte del pianeta.

I tempi in cui all’Olimpico si passava con facilità sono finiti, ora per battere l’Italia bisogna fare una grande partita. Gli uomini di Crowley, che ha proposto dal primo minuto per la terza sfida consecutiva il franco-napoletano Ange Capuozzo, hanno lottato fino alla fine arrivando anche a respirare l’aria del clamoroso aggancio prima della meta di Hansen che ha fissato il risultato. ù

Minuti importanti anche per Alessandro Fusco. Il mediano di mischia napoletano è subentrato a Varney al 67’ dimostrando di essere pronto per giocare a questi livelli.

Il Tabellino Del Match:Roma, Stadio Olimpico

2023 GUINNESS SIX NATIONS

Sabato 25 febbraio 2023 | kick-off ore 20:15



ITALIA v IRLANDA 20-34 (p.t. 17-24)Marcatori: PT 3’ m. Ryan, n.t. (0-5); 8’. m. Varney, t. Garbisi (7-5); 13’ m. Keenan, t. Byrne (12-7); 18’ c.p. Garbisi (12-10); 20’ m. Aki, t. Byrne (10-19); 35’ m. Hansen, n.t. (10-24); 40’ m. Bruno, t. Garbisi (17-24). ST 56’ c.p. Garbisi (20-24); 65’ c.p. Byrne (20-27); 71’ m. Hansen, t. Byrne (20-34)

Italia: 15 Capuozzo; 14 Padovani, 13 Brex, 12 Menoncello (77’ Morisi), 11 Bruno; 10 Garbisi (73’ Allan), 9 Varney (67’ Fusco); 8 L. Cannone (65’ Pettinelli); 7 M. Lamaro (c), 6 Negri; 5 Ruzza, 4 N. Cannone (65’ Iachizzi); 3 Ferrari (47’ Riccioni), 2 Nicotera (30’ - 40’ Bigi HIA; 60’ Bigi),1 Fischetti (60’ Zani)

A disposizione (5-3): 16 Bigi, 17 Zani, 18 Riccioni, 19 Iachizzi, 20 Pettinelli, 21 Fusco, 22 Morisi, 23 Allan

Head Coach: Kieran Crowley

Irlanda: 15 Keenan; 14 Hansen, 13 Aki, 12 McCloskey (73’ O'Brien), 11 Lowe; 10 Byrne (78’ Crowley), 9 Casey (65’ Murray); 8 Conan (56’ O’Mahoney), 7 van der Flier, 6 Doris; 5 Ryan (c), 4 Henderson (52’ Baird); 3 Bealham (37’ O’Toole), 2 Kelleher (56’ Sheehan), 1 Porter (65’ Kilcoyne)

In panchina (5-3): 16 Sheehan, 17 Kilcoyne, 18 O’Toole, 19 Baird, 20 O’Mahoney, 21 Murray, 22 Crowley, 23 O'Brien

Head Coach: Andy Farrell

Arbitro: Mike Adamson (SRU)

Assistenti: Wayne Barnes (RFU) e Craig Evans (WRU)

TMO: Marius Jonker (SARU)

Cartellini: nessuno

Calciatori: Byrne (IRL) 4/6; Garbisi (ITA) 4/4

Note: Spettatori 51.034. Player of the Match Mack Hansen (IRL).