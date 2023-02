Scherma, CDM spada: nella prova a squadre Cuomo è d'argento Azzurri battuti in finale dalla Francia di Cannone dopo un bel percorso.

Dopo una prova individuale da dimenticare con l’eliminazione nel tabellone di qualificazione, Valerio Cuomo si è rifatto nella gara a squadre. Col quartetto completato da Andrea Santarelli, Gabriele Cimini e Davide Di Veroli, è salito sul secondo gradino del podio chiudendo nel migliore dei modi la tappa di Coppa del Mondo di spada ad Heidenheim in Germania.

Per il campano una giornata importante perché insieme ai compagni ha fatto uno splendido percorso. Dopo aver battuto l’Arabia SAudita per 39-28 è arrivato il successo sulla Repubblica Ceca per 42-27. Andando avanti c’è stato il faccia a faccia, nei quarti di finale, contro i padroni di casa della Germania superati 44-36.

Entrato in zona medaglia, il quartetto azzurro ha alzato l’asticella e ha eliminato la Svizzera imponendosi 45-28. Nell’ultimo atto ancora una volta un faccia a faccia contro gli acerrimi rivali francesi che grazie ad uno strepitoso Cannone si sono aggiudicati l’oro vincendo l’assalto 45-38.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE A SQUADRE – Heidenheim (Ger), 25 febbraio 2023



Finale

Francia b. ITALIA 45-38



Semifinali

Francia b. Giappone 36-35

ITALIA b. Svizzera 45-28



Quarti di finale

ITALIA b. Germania 44-36

Tabellone da 16

ITALIA b. Repubblica Ceca 42-37



Tabellone da 32

ITALIA b. Arabia Saudita 39-28

Classifica (41): 1. Francia, 2. ITALIA, 3. Giappone, 4. Svizzera

ITALIA: Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo

Foto: Federscherma.it