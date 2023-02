Boxe, Carini bronzo in Bulgaria. "La Tigre è tornata" La pugile campana ha ritrovato la gioia di combattere dopo due anni molto complicati.

L’avventura al Torneo Internazionale di Strandja a Sofia, in Bulgaria, ha regalato una medaglia di bronzo ad Angela Carini. Nella categoria dei 66 kg l’atleta campana si è fermata in semifinale battuta dalla tedesca Muller. Un buon inizio per lei che era reduce da un brutto e lungo infortunio che l’aveva fermata nel 2022.

La Carini, soddisfatta dell’esito del primo torneo dell’anno, ha parlato delle sue emozioni attraverso i social.

“Vi saluto così con un sorriso e il segno della vittoria (nella foto). Primo torneo del 2023 e medaglia di bronzo vinta. Al di là del verdetto giusto o sbagliato, sono felice lo stesso. Erano due anni che da quel brutto giorno (il riferimento è alla scomparsa di papà Peppe) io e il ring non eravamo più una sola cosa. Dopo due anni, eccomi qui, finalmente, su quel ring è salita la vera Angela, è tornata “Tiger”, sono tornati gli occhi di quella ragazzina che voleva far di tutto per vincere, sono tornati gli occhi della tigre.

Su quel ring mi sono divertita, ho tirato fuori il meglio di me, la mia sicurezza, la mia voglia di vincere. Sono così fiera di me per tutto ciò che ho dovuto affrontare, prima o poi le cose arriveranno, il tempo è galantuomo e io con il silenzio, la mia dedizione, il mio sacrificio continuerò a credere nei miei sogni. Tutto questo è passato già ora sto già pensando alla prossima tappa. Ringrazio tutti voi di cuore.